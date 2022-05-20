Seray Kaya hangi dizide oynayacak? Yeni dizisi belli oldu mu?
Son olarak Mahkum dizisinde avukat olarak izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Seray Kaya'nın yeni dizisi duyuruldu. Birçok projede yer alan güzel oyuncunun hangi dizide yer alacağı merak konusu oldu. Detaylar burada...
2022-05-20 21:54:56
Kocamın Ailesi ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol alan Seray Kaya, her dizideki performansıyla izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Başarılı oyuncunun yeni projesi araştırılmaya başlandı. Detayları haberimize ekledik...
Seray Kaya'nın yeni projesi ne?
Son olarak Tutuklu dizisinde avukat rolüyle izleyici karşısına çıkan Seray Kaya, şimdi de yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ve Özgür Evren Heptürk'ün hikaye ve senaryosunu yazdığı "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde rol alacak. Dizi yeni sezonda ATV ekranlarında ekrana gelecek.
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