Seray Kaya hangi dizide oynayacak? Yeni dizisi belli oldu mu?

Son olarak Mahkum dizisinde avukat olarak izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Seray Kaya'nın yeni dizisi duyuruldu. Birçok projede yer alan güzel oyuncunun hangi dizide yer alacağı merak konusu oldu. Detaylar burada...