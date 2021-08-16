Estetikli ünlüler kervanına katılan Serap Paköz yüzüne yaptırdığı operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Televizyona dönmeye hazırlanan Serap Paköz'ün yaşı da merak konusu oldu. Peki Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında? Serap Paköz nereli?

Estetikli ünlüler kervanına katılan Serap Paköz yüzüne yaptırdığı operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Televizyona dönmeye hazırlanan Serap Paköz'ün yaşı da merak konusu oldu. Peki Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında? Serap Paköz nereli?

Televizyon programları ile uzun süredir ekranlarda yer alan Serap Paköz yaptırdığı estetik ile gündem oldu. Serap Paköz'ün Seda Sayan'ın estetikçisine giderek yüzüne estetik yaptırdığı belirtildi. Yüzüne 'Fransız Askısı' yaptıran ve operasyon sonrası son halini Instagram'dan paylaşan Serap Paköz oldukça çok konuşuldu. Peki Serap Paköz kimdir? Serap Paköz kaç yaşında? Fransız Askısı nedir?

Serap Paköz kimdir?

Serap Paköz 15 Haziran 1965 yılında dünyaya geldi.

Serap Paköz aslen Ankaralıdır.

Üniversite eğitimine kadar eğitimlerini Ankara'da tamamlayan Serap Paköz Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı.

TRT'de başladığı ilk yıllarda Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. Ardından 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı.

TRT deneyiminden sonra özel televizyon kanalı ile anlaşan Serap Paköz 1997 yılında Kanal D'de 2,5 yıl çalıştı. Sonra Kanal 6, ATV ve TGRT'de çeşitli poziyonlarda çalıştı.

2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu.

2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu.

2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu.

2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur.

29 Mayıs 2017 tarihinde TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmuştur.

Serap Paköz yeni projesi ile izleyicilerine yeniden merhaba demeye hazırlanıyor.

Serap Paköz kaç yaşında?

Serap Paköz 56 yaşındadır.

Fransız Askısı nedir?

Fransız Askısı ameliyatsız yüz germe işlemidir. İçi polyester, dışı ise cilt dokusuyla uyumlu silikondan yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi sağlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.