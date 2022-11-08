Serap Eser kimdir? Serap Eser PKK'lı teröristler tarafından vahşice katledildi

Serap Eser hayalini kurduğu eczacılık bölümünü kazanabilmek için dershaneden eve dönüyordu. İstanbul Küçükçekmece'den evine dönmek üzere İstanbul Küçükçekmece'de 8 Kasım 2009 tarihinde belediye otobüsüne otobüse binen Serap Eser PKK'lı teröristlerin otobüse molotoflu saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Serap Eser'in katledilmesinin üzerinden yıllar geçti ancak acısı halen tazeliğini koruyor.

8 Kasım 2009 tarihinde eli kanlı terör örgütü PKK henüz hayatının baharında olan 17 yaşındaki Serap Eser'in içinde bulunduğu otobüse moltof kokteyli attı. Saldırıda genç kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Serap Eser 28 gün sonra hayatını kkaybetti. Dershaneden evine dönen Serap Eser eve dönmek üzere bindiği otobüste PKK'nın moltıflu saldırısı sonucu yanarak can verdi. Serap Eser'in ailesi ise hala olayın acısını yaşıyor.

Serap Eser kimdir?

Serap Eser 8 Kasım 2009'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmiştir.

Henüz 17 yaşında eli kanlı terör örgütü tarafından hayattan kopartılan Serap Eser eccacı olmak istiyordu.

Dershaneye giden ve üniversite sınavına hazırlanan Serap Eser dershane dönüşünde bindiği oobüste molotoflu saldırı sonucu feci şekilde can verdi.

Yüzme sporuyla da yakından ilgilenen Serap Eser, bir yandan da üniversiteye hazırlanıyordu. Eczacı olma hayaliyle derslerine yoğunlaşan ve hafta sonları da dershaneye giden Eser, bir pazar günü dershaneden evine gitmek için bindiği belediye otobüsüne terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen molotofkokteyli saldırısı sonucunda yaralandı.

Eser'in yüzü ve vücudunda, dışarıdan atılan molotof kokteylinin alev almasıyla ağır yanıklar oluştu.

Güvenli bir şekilde, sağ salim evine varması için kendisini durakta bekleyen babasının gözleri önünde saldırıya uğrayan ve yüzünde, elinde, bacaklarında yanıklar oluşan Serap Eser, kaldırıldığı hastanede 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Lise son sınıf öğrencisi olan Serap Eser'in katledikmesi PKK'nın eli kanlı yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Hastanedeki tedavi sürecinde kızının iyileşip hayallerine kaldığı yerden devam etmesi için kendisinin derisini nakil yoluyla kızına veren anne Ayşe Eser, yoğun bakımda olduğu için kızının cenaze namazına ve defnedilmesine katılamadı.

Korkunç saldırıya katılan teröristlerden 2 kişiye ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 kişiye ise ayrı ayrı 24 yıl ikişer ay hapis cezası verildi.

Baba: Kızım gözlerimin önünde yandı

Baba Zübeyir Eser, "Kızım gözlerimin önünde yandı. O hali bazen gözlerimin önüne geliyor, rüyalarıma bile giriyor." dedi.

Kızını dershane dönüşünde evine götürmek için durakta beklediği sırada, teröristlerin ellerindeki molotofkokteylini otobüse doğru attıklarını ve molotofkeylinin isabet etmesi nedeniyle kızının gözlerinin önünde yanmaya başladığını anlatan Eser, "Kızım elleriyle yüzünü kapatmış, 'Baba beni kurtar' diye bağırıyordu. Yanıcı madde üzerinde yanıyordu. Ceketimi çıkardım üzerine vurdum ama sönmedi. Yoldan geçen vatandaşın birisi aracından yangın söndürme tüpünü aldı, geldi de söndürebildi." dedi. .