Senegal Müslüman mı? Senegal Halkı Müslüman mı? Senegal fakir mi zengin mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika turundaki ikinci durağında Senegal'in Başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılanacak. Türkiye bilindiği üzere Afrika ülkelerine son yıllarda oldukça fazla önem veriyor. Batı Afrika'da yer alan Senegal son yıllarda ekonomisini geliştirme çabası içinde. Senegal Müslüman ülke mi?

Senegal Müslüman mı? Senegal Halkı Müslüman mı? Senegal fakir mi zengin mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti kapsamında Kongo'dan sonra Senegal'i ziyeret edecek. Erdoğan'ın gezisi ile iki ülke arasındaki dostluk eve eknomik temeller daha da sağlamlaştırılacak. Erdoğan, Senegal'in Başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılanacak ve iki lider ortak basın açıklaması düzenleyecek. Erdoğan'ın Senegal ziyareti ile Senegal hakkında bilinmeyenler de araştrıılmaya başlandı.

Senegal Müslüman mı?

Senegal Afrika kıtasının Müslüman ülkelerinden biridir. Senegal'de halkın yüzde 92'si Müslümandır. Hristiyanların oranı ise yüzde 2. Yerli dinler ise geri kalan %6'yı oluşturmaktadır. Ülkenin resmî dili Fransızcadır fakat birçok kişi Wolof, Pulaar, Jola veya Mandinka gibi yerli dilleri de konuşmaktadır. Ülkenin başkenti Dakar'dır. Dakar, ülkenin ve Afrika kıtasının en batısında bulunan Cap-Vert yarımadasında kurulmuştur. Senegal, Fransa'dan bağımsızlığını 4 Nisan 1960 tarihinde kazanmıştır.

Senegal Halkı Müslüman mı?

Senegal halkının çok büyük bir kısmı İslam dinine mensup. Ancak ülkede pek çok etnik köken vardır. Senegal nüfusunu oluşturan birçok etnik grup vardır, bunların %43,3'ü Wolof-Serer, %23,8 Pular, %14,7 Jola, %3 Mandinka, %1,1 Soninke ve %1 Avrupalı ve Lübnanlıdır. Birkaç küçük etnik grup da nüfusun kalan %9,4'ünü oluşturur.

Senegal fakir ülke mi?

Senegal'de ekili alanların önemli bir bölümü yer fıstığına ayrılmıştır. Bundan başka darı, pirinç, pamuk ve şekerkamışı yetiştirilir. Bol miktarda balık avlanır. En gelişmiş sanayileri yer fıstığı yağı işleme ve balık konserveciliğidir.

1973 yılında Senegal ve diğer Batı Afrika ülkeleri Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunu (ECOWAS) oluşturdu. Petrol ve Senegal'in en büyük ihraç ürünü olan yer fıstığının[10] fiyatlarının yükselmesi sebebiyle 1970'li yıllarda ekonomide kötü dalgalanmalara sebep oldu, bundan dolayı Senegal turizm ve balıkçılık gibi yeni endüstrilere yönelmek zorunda kaldı.

Ülke için en önemli döviz getirici kalemler arasında turizm sektörü sayılabilir. 1970'li yıllarda başlayan süreç önemli bir döviz getirici kalem olmuştur. Dakar, Thiès ve Ziguinchor turizmde hareketliliğin yaşandığı bölgelerdir. Gelen turistlerin çoğunluğu Avrupalı, yarıdan fazlası ise Fransız'dır.

Senegal nerede?

Güneydoğusu dışında, Senegal oldukça düz ve alçak bir ülkedir. İklimi çok sıcaktır. Kuzeyde sakız ağacı ve mimoza, Senegal Irmağı vadisinde de arap zamkı çıkarılan akasya ağaçları yetişir. Orta kesimi çöl gibi kumluk bir alandır. Güneyi ise tropik bitki örtüsüyle kaplıdır. Ülkede yaşayan yabancıl hayvanlar arasında en önemlileri maymun, antilop, aslan ve sırtlandır. Akarsularda timsah, suaygırı ve kaplumbağa bulunur.

Senegal'in başkenti Dakar'daki pembe göl bakteriler hariç hiçbir canlının yaşayamayacağı kadar tuzludur.

Senegal'in nüfusu kaç?

Senegal'de son sayomlara göre 15 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Senegal'in nüfus olarak büyüme oranı yüzde 2,94 olmakla beraber, doğum oranı yılda 1000 kişi başına 37,94 doğum, 1.000 kişi başına 8,57 ölüm olarak tahmin edilmiştir. Senegal nüfusunun %45'i 15-64 yaşları arasında, %52'si 14 yaşından küçük ve sadece %3'ü 65 yaşın üzerinde olarak tahmin edilmektedir. Dünya Bankasının 2000 yılında yayınladığı raporda her yıl 125.000 Senegallinin işgücüne katılması beklenmekle birlikte bunların çok azının iş bulabildiği gösterilmiştir, bundan dolayı işsizlik ülkenin kalkınma çabalarına önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle Senegal hükûmetinin nüfus kontrol politikaları Senegalli kadınların doğum oranı sınırlamak için tasarlanmış ve benimsemiştir. .