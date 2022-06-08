Senden Daha Güzel dizisinin konusu nedir? Senden Daha Güzel dizi oyuncuları kimler?

Tanıtımı uzun süredir devam eden ve merakla beklenen dizi dün akşam FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Seyirci diziyle ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki Senden Daha Güzel dizisinin oyuncuları kimlerdir? Senden Daha İyi dizisinin konusu nedir? Tüm detaylar burada.

7 Haziran saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Senden Daha Güzel dizisi insanlar tarafından araştırılıyor. Dizinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları kimler? Senden Daha İyi dizisi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Genç dermatolog Efsun babasıyla birlikte Gaziantep'te yaşıyor ve annesini yıllardır görmüyor. Annesi de İstanbul'da ünlü bir plastik cerrahtır. Bir gün Efsun'a bir mesaj gönderir ve onu son kez görmek istediğini söyler. Annesi Pervin Efsun'u alması için bir araba ve şoför gönderir ama bir günlüğüne gittiği İstanbul Efsun'un hayatını tamamen değiştirir.

Senden Daha Güzel dizi oyuncuları kimler?

Dizide başrolleri Cemre Baysel ve Burak Çelik paylaşıyor. Diğer başarılı isimler ise Cem Kurtoğlu, Ozan Kaya, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Ebru Cündübeyoğlu, Anıl Çelik, Mehmet Cihan Ercan, Beril Kolcu, Yunus Eski, Merve Şen, Sena Çakır, Bahar Süer ve Sena Çakır. .