Sena Nur Işık kimdir? Sena Nur Işık ne iş yapar? LGBT kitapları tanıtan Sena Nur Işık'a tepki...

Sena Nur Işık kimdir? Sena Nur Işık ne iş yapar? LGBT kitapları tanıtan Sena Nur Işık'a sosyal medyadan tepkiler geldi. Günümüzde eş cinsel ilişkilere gençlerin özendirilmesi her arenada devam ediyor. Televizyon programları, dijital platform yapımları, eş cinsel yönelimli sosyal medya fenomenleri ne yazık ki gençlerin beyinlerini yıkamaya devam ediyor. Son olarak başörtülü Youtuber Sena Nur Işık bir yayınında LGBT kitapları önerisinde bulunması herkesi şaşırttı. Sena Nur Işık'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sena Nur Işık kimdir? Sena Nur Işık ne iş yapar? LGBT kitapları tanıtan Sena Nur Işık'a sosyal medyadan tepkiler geldi. Günümüzde eş cinsel ilişkilere gençlerin özendirilmesi her arenada devam ediyor. Televizyon programları, dijital platform yapımları, eş cinsel yönelimli sosyal medya fenomenleri ne yazık ki gençlerin beyinlerini yıkamaya devam ediyor. Son olarak başörtülü Youtuber Sena Nur Işık bir yayınında LGBT kitapları önerisinde bulunması herkesi şaşırttı. Sena Nur Işık'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Youtuber olarak bilinen Sena Nur Işık'tan gelen son video herhesi şaşırttı. LGBT içerikli kitapların tanıtımını yapan Sena Nur Işık'a bazı kesimlerden tepki geldi. Yaşanan gelişmenin ardından Sena Nur Işık'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Sena Nur Işık'ın hayatı ve biyografisi...

Sena Nur Işık kimdir?

Sena Nur Işık 17 Ocak 1998'de dünyaya geldi.

Youtuber olarak tanınan Sena Nur Işık çeşitli ierklerde videolar çekmektedir. Ağırlıklı olarak kitap tanıtımları yapan Sena Nur Işık'ın Youtube'da 100 bine yakın abonesi var.

Sena Nur Işık, Namık Kemal Üniversitesinde Gıda Mühendisliği eğitim alan Işık, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir

Lise yıllarında kazandığı kitap sevgisini herkese yaymayı hedefleyen Işık, 2014'te bir blog sayfası açmıştır. Farklı sosyal medya platformlarında “Kitaplar ve Sözleri” ismiyle yüz binden fazla takipçiye ulaşmış, kaleme aldığı Asel adlı romanıyla yazarlık dünyasına ilk adımını atmıştır.Yazarın; Asel, Yıldızların Laneti ve Güllerin İhaneti isimli kitapları mevcut.

Sena Nur Işık sosyal medyada gündem oldu

Youtube kanalında LGBT içerikli kitapların tanıtımını yapan Sena Nur Işık sosyal medyada oldukça fazla konuşuludu. Bazı kesim Sena Nur Işık'a destek olurkan bazı kesim ise tanıtımın gereksiz olduğu görüşünde.

.