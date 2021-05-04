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Semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarları hangi günlerde kurulacak? (Pazarlar açıldı mı?)
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Semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarları hangi günlerde kurulacak? (Pazarlar açıldı mı?)

Tam kapanma döneminde semt pazarları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre semt pazarları ile ilgili yeni bir karar alındı. Peki semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarlarının yeniden açılmasına dair karar alındı. Peki semt pazarları hangi günlerde kurulacak? Pazarlar açıldı mı?

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04.05.2021 19:36:48
Semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarları hangi günlerde kurulacak? (Pazarlar açıldı mı?)

Tam kapanma döneminde semt pazarları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre semt pazarları ile ilgili yeni bir karar alındı. Peki semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarlarının yeniden açılmasına dair karar alındı. Peki semt pazarları hangi günlerde kurulacak? Pazarlar açıldı mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası ülke genelinde önce kısmi kapanmaya ardından da tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma ile birçok işyeri gibi semt pazarlarının da kapatılmasına karar verildi. Pazarcı esnafının ve hal esnafının madur olması ve ellerindeki malların bozulmaya başlaması nedeniyle semt pazarları ile ilgili yeni bir karar alındı. Semt pazarlarına gidip alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da semt pazarları kurulacak mı, semt pazarları hangi günlerde kurulacak gibi soruları sormaya başladı.

Semt pazarları kurulacak mı?

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı: Tam kapanma dönemi içerisinde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Semt pazarları hangi günlerde kurulacak? 

Semt pazarları hangi günlerde kurulacak sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Semt pazarları alınan yeni kararlar doğrultusunda cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak.

Pazarlarda hangi ürünler satılacak?

Pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Semt pazarlarının kapalı olmasına karar verilmişti

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayınlanan genelgede semt pazarlarının kapalı olmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan