Semra Güzel kaçtı mı? Semra Güzel nerede? Adalet Bakanı Bozdağ'dan Semra Güzel açıklaması...

Semra Güzel kaçtı mı? Semra Güzel nerede? Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist “Koçero” kod adlı Volkan Bora’nın telefonda görüntüleri bulunan HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yakalama kararı çıkartılan Semra Güzel'e ulaşılamadı. Hürriyet yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi yazısında Semra Güzel'in kaçmış olabileceğine değindi. Selvi yazısında 'Semra Güzel’in yasadışı yollar ile Türkiye’den kaçtığı tahmin ediliyor.' dedi.

Semra Güzel kaçtı mı? Semra Güzel nerede? Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist “Koçero” kod adlı Volkan Bora'nın telefonda görüntüleri bulunan HDP milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yakalama kararı çıkartılan Semra Güzel'e ulaşılamadı. Hürriyet yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi yazısında Semra Güzel'in kaçmış olabileceğine değindi. Selvi yazısında "Semra Güzel'in yasadışı yollar ile Türkiye'den kaçtığı tahmin ediliyor." dedi.

2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın telefonunda Hdp Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in fotoğrafları çıkmıştı. Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanan fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu. Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

Semra Güzel kaçtı mı?

Adalet Bakanı Bozdağ'dan Semra Güzel hakkında açıklama geldi. Bozdağ açıklamasında "Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor." dedi.

Bozdağ açıklamasında şunları söyledi: ""Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kollukta bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor." dedi.

Selvi'den Semra Güzel iddiası

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi yazısında Semra Güzel ile ilgili iddialarda bulundu. Selvi yazıdında "HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurtdışına kaçtığı düşünülüyor." dedi. İşte Selvi'nin yazısının bir kısmı:

"Semra Güzel'in milletvekili pasaportuyla gümrük kapılarından çıkış yaptığına dair bir tespit yer almıyor. 24 Mart tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Semra Güzel'in yurtdışına çıkışının engellenmesi için sınır kapılarına yazı yazılmıştı.

En son Diyarbakır'da görülen Semra Güzel, şu ana kadar yapılan tüm çağrılara ve aramalara rağmen bulunamadı. Semra Güzel'in yasadışı yollar ile Türkiye'den kaçtığı tahmin ediliyor.

Türkiye'den kaçan Semra Güzel'in yasadışı yollardan Kuzey Irak'a geçerek PKK kamplarına gittiği düşünülüyor. Güzel'in halen PKK kamplarında mı olduğu yoksa farklı yollardan Avrupa'ya geçip geçmediği ise bilinmiyor." .