Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? HDP Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı terörist ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? HDP Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı terörist ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

HDP Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı terörist ile yan yana çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

Öldürülen terörist Volkan Bora'nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel'in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora'nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

"Cahit Özkan: Milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız"

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Meclis çatısı altında; böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız. Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında, milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız" dedi.

Ne olmuştu?

29 Nisan 2017 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından alınan anlık istihbaratın ardından Adıyaman kırsalında TSK'nın hava unsurlarınca operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerin kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralar vuruldu.

Operasyonda, aralarında Volkan Bora'nın da bulunduğu 'yeşil' ile 'gri' kategoride arandığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan aramalarda; 4 tüfek, 5 el bombası, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, 3 bıçak, dürbün, çok sayıda mermi ve fişek ile sırt çantaları, örgütsel doküman ve bazı yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Terörist Volkan Bora'nın güvenlik güçlerince yapılan cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör örgütü kamplarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Volkan Bora'nın yanındaki HDP'li Semra Güzel'in terörist kıyafeti giydiği ve PKK'lıların bulunduğu mezarlığı ziyaret ettikleri görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.