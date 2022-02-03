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TIMETURK / GENEL / Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Semra Güzel yargılanacak mı?

Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Semra Güzel yargılanacak mı?

Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Semra Güzel yargılanacak mı? Öldürülen terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Semra Güzel hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Meclis'e gönderilmişti.

1 Saat Önce
2022-02-03 15:28:45
Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Semra Güzel yargılanacak mı?

Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı? Semra Güzel yargılanacak mı? Öldürülen terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Semra Güzel hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Meclis'e gönderilmişti.

HDP Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı terörist ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke Meclis'e gönderildi.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

Semra Güzel yargılanacak mı?

Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkındaki raporunu Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na Salı günü sunacak.

Ne olmuştu?

29 Nisan 2017 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından alınan anlık istihbaratın ardından Adıyaman kırsalında TSK'nın hava unsurlarınca operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerin kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralar vuruldu.

Operasyonda, aralarında Volkan Bora'nın da bulunduğu 'yeşil' ile 'gri' kategoride arandığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan aramalarda; 4 tüfek, 5 el bombası, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, 3 bıçak, dürbün, çok sayıda mermi ve fişek ile sırt çantaları, örgütsel doküman ve bazı yaşamsal malzeme ele geçirildi. .

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