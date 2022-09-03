Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekil Semra Güzel, dünkü gözaltının ardından adliyeye sevk edildi.
2022-09-03 12:27:48
Mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güzel, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Güzel'in burada hakkında gözaltı kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesi bekleniyor. .
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