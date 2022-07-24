Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotunu ne kadar tüketmek gerekiyor?

Semizotu yaz aylarında en faydalı koyu yeşil yapraklı sebzelerden biridir. Hem yemek hem de salata olarak yapılabilen ve meyvelerle zenginleştirildiğinde faydaları kat kat artan semizotu; demir, kalsiyum, potasyum, C ve A vitaminleri açısından oldukça zengindir. Peki, Semizotun başka ne gibi faydaları vardır, ne kadar? tüketilmeli ve semizotu tüketirken kimlerin daha kontrollü olması gerekiyor?

Kalori içeriği düşük ancak besin değeri oldukça yüksek olan semizotu, diyet yapanların gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir besindir. Diyetisyen Elif Bilgin Baş, semizotu 100 gramında sadece 20 kalori içerdiğini, 45 mg sodyum, 494 mg potasyum, 65 mg kalsiyum, 21 mg C vitamini, 68 mg magnezyum ve 1,99 mg demir içerdiğini söylüyor. Semizotu faydaları nelerdir biliyor musunuz? Semizotunun faydaları nelerdir? B2 vitamini içermesi sebebiyle baş ağrısı, migren gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Bol miktarda A vitamini içermesi sebebiyle göz sağlığı için faydalıdır.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırmaktadır.

Kan dolaşımını arttır ve kolestrolü düşürür.

C vitamini içermesi sebebiyle antioksidan etkiye sahiptir.

Yüksek posa içeriği düşük kalorisi ile diyetlerde gönül rahatlığıyla tüketilebilmektedir.

Bağırsak sorunlarının çözümünde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Antioksidan açısından zengin olması sebebiyle kansere karşı koruyucudur.

Lif içeriğinin yüksek olması sayesinde kabızlığa karşı faydalıdır.

Posa içeriğinin yüksek olması sebebiyle tokluk süresini uzatmaktadır. Rahim kaslarını gevşetebileceği için hamileliğinin son aylarında olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekmektedir. Mide sorunları olan kişilerin sürekli ve fazla miktarda semizotu tüketmesi mide hassasiyeti yaratabileceğinden fazla tüketiminden kaçınmalıdırlar. Semizotuna karşı alerjisi olan kişilerde yara, kaşıntı, döküntü gibi durumlara sebep olabileceği için bu kişiler semizotunu tüketmemelidir. .