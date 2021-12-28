Semiha Yankı kimdir? Semiha Yankı kaç yaşında? Türk müziğinin efsane isimlerinden olan Semiha Yankı'nın adı son zamanlarda şarkıcı Anıl Şişman'ın suç duyurusu ile anılmaya başlandı. Suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede Semiha Yankı hakkında 5 yıl hapis cezası istendi. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi de temsil eden Semiha Yankı'nın kim olduğu da son zamanlarda merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte şarkıcı Semiha Yankı'nın hayatı ve biyografisi...

Semiha Yankı kimdir? Semiha Yankı kaç yaşında? Darp edilip tehdit edildiğini iddia eden Anıl Şişman şarkıcı Semiha Yankı hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianame ile Semiha Yankı hakkında 5 yıla kadar hapis istendi. Türk müziğinin efsane isimleri arasında yer alan Smiha Yalçın'ın kim olduğu da son zamanlarda araştırılmaya başlandı. İşte Semiha Yankı'nın hayatı ve biyografisi...

Semiha Yankı kimdir?

Semiha Yankı 15 Ocak 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

2021 yılı itibari ile 63 yaşında olan Semiha Yankı sahnelere genç yaşında çıktı.

Semiha Yankı'nın şarkıcılığa başlama hikayesi oldukça garip.

Sirk cambazlığı ile geçinen bir ailenin kızı olan Semiha Yankı abisinin ip cambazlığı sırasında düşüp ölmesiyle müziğe yöneldi.

Sahnelere çıkmaya başlayan Yankı kısa süre içinde sevilen bir isim haline geldi.

Giderek ünlenen Semiha Yankı 1975 yılında Eurovision Türkiye seçmelerinde Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" ile yarışmış, birinciliği Atilla Özdemiroğlu bestesi olan ve Cici Kızlar tarafından seslendirilen "Delisin" adlı parça ile birlikte kazanmıştır. Cici Kızlar grubundan Bilgen Bengü'nün çektiği kurada kazanan isim Semiha Yankı olmuş ve Stockholm'de yapılan Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır. Semiha Yankı bu yarışmadan 3 puan alarak sonuncu olmuştur.

İşte Semiha Yankı'nın 45'likleri ve albümleri

45'likleri

1974 - Benim Dünyam & Sen de Bizdensin

1974 - Boşverdim & İnim İnim İnledim

1975 - Mutlu Olmak İstiyorsan & Seninle Bir Dakika

1976 - Kara Sevda & Yanıyorum

1976 - Kurtarma Beni & Tatlı Cadı

1976 - Sizden Biriyim & Yaz Deftere

1978 - Böcecik & Sıcak Sımsıcaksın

Albümleri

1981 - Gönül Oyunu

1987 - Büyük Aşkımız

1989 - Adını Yollara Yazdım

1990 - Ben Sana Mecburum

1991 - Sevgi Üstüne

1995 - Hayırlı Olsun

1997 - Ayrılanlar İçin

2004 - Seni Seviyorum

Müzik videoları

"Seninle Bir Dakika"

"Artistlik Yapma"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.