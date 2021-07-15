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Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt ne iş yapıyor, mesleği nedir?

Selman Öğüt kimdir? Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Selman Öğüt'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Selman Öğüt ne iş yapıyor, mesleği nedir? Hukuk Fakültesi mezunu olan ve hukuk alanında çeşitli kurumlarda görev yapmış olan Selman Öğüt kimdir? İşte Selman Öğüt'ün hayatı ve biyografisi...

39 Dakika Önce
2021-07-15 13:14:26
Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt ne iş yapıyor, mesleği nedir?

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Selman Öğüt kimdir? Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılan Selman Öğüt'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Selman Öğüt ne iş yapıyor, mesleği nedir? Hukuk Fakültesi mezunu olan ve hukuk alanında çeşitli kurumlarda görev yapmış olan Selman Öğüt kimdir? İşte Selman Öğüt'ün hayatı ve biyografisi...

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt'ün kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Selman Öğüt kimdir?

Selman Öğüt kimdir?

Selman Öğüt 1984 yılında Suudi Arabistan'ın Mekke şehirnde dünyaya gelmiştir. Selman Öğüt, lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamladı. Selman Öğüt hukukçudur. Eğitimini hukuk alanında tamamlamıştır.

Selman Öğüt Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi.

Selman Öğüt 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Temmuz 2014 itibari ile İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. "BM Güvenlik Konseyi'nin Yeniden Yapılandırılması" ve "Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu" adlı kitapların yazarı olan Öğüt'ün uluslararası hukukun farklı konuları ile ilgili yayınlanmış muhtelif makaleleri var.

Selman Öğüt 2005-2006 yılları arası Erasmus Programı bursiyeri olarak Almanya'nın Trier Üniversitesi'ne gitmiş, 2009 yılında yine Almanya'da bulunan Bonn Üniversitesi'nin yaz okulu programına tam burslu olarak kabul almıştır. Doktora çalışmaları için 2010 yılında Marmara Üniversitesi bursu ile London School of Economics'e gitmiştir.

2013 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anasaya Uzlaşma Komisyonu'nda uzman olarak görev yapmış olan Selman Öğüt, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Selman Öğüt'ün Tokatlı olduğu da kesin olmamakla beraber iddialar arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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