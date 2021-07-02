Selin Şekerci kimdir? I Hangi dizilerde oynamıştır?

Aşk dedikoduları ile gündeme gelen Selin Şekerci kimdir? Selin Şekerci nerelidir? Selin Şekerci sevgilisi kimdir? Selin Şekerci hangi dizilerde oynamıştır? İşte detaylar...

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur.

Babası Arap, annesi Azeri asıllıdır. Annesi ve babası 5 yaşındayken boşanmıştır. 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Annesinin ısrarı ve yardımları ile tiyatro kursuna gitti. Önce İzmir'de özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında oynadı. Ardından İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yer aldı. Daha sonra 2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a geldi ve dizilerde, reklamlarda oynamaya başladı.

Sihirli Anahtar ajansına bağlı olan Selin Şekerci 1,68 boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır. Selin Şekerci, Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda reklam filmlerinde de oynamıştır.

Dizi hayatına 2006 yılında "Sağır Oda" dizisinde başlamıştır. 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisi ile yüzü tanınan oyuncu, 2008 yılında da Selin Şekerci, "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra, Avni Yalçın ile birlikte rol almıştır. 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören'in yaptığı "Ay Büyürken Uyuyamam" adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Fırat Çelik ile birlikte aynı seti paylaşmıştır.

2012 yılında TRT Okul kanalında "Ben Yaparım" adlı bir program yapmış, aynı yıl "Benim İçin Üzülme" adlı dizi filmde rol almıştır. 2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde yıldızı parlayan oyuncu "O Ses Türkiye" Yılbaşı Özel programında 'Feeling Good' seslendirerek Ebru Gündeş'in takımında yer almıştır.

Oyunculuk kariyerini ilerleten Şekerci, 2015 yılında "Acı Aşk" dizisinde Sezgi Sena Akay, Seçkin Özdemir, Alperen Duymaz, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı. 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 2018'de Tv8'de yayınlanan Kızım dizisinde rol aldı. Şekerci en son Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile oynadı.

Şimdiki günlerde aşk dedikoduları ile gündeme gelen Selin Şekerci, İbrahim Selin ile aşk yaşadıklarını doğruladı

SELİN ŞEKERCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

2005 - Körfez Ateşi

2006 - Sağır Oda

2007 - Kavak Yelleri (Feyza)

2009-2010 - Melekler Korusun (Özgür Çelikli)

2011 - Leyla ile Mecnun (Şekerpare) (Konuk Oyuncu)

2011 - İzmir Çetesi (Mira)

2012-2014 - Benim İçin Üzülme (Irmak)

2014-2015 - Kaçak Gelinler (Şebnem Gürsoy)

2015-2016 - Acı Aşk (Sude Ocak Köklükaya)

2016 - Rengarenk / Kaçın Kurası (Renk Duygun)

2017 - Çoban Yıldızı (Zühre)

2017 - Siyah Beyaz Aşk (Ayhan Dağıstan)

2018 - Sevgili Komşum (Bahar)

2018-2019 - Kızım (Asu Yılmaz Karahan)

2020 - Çatı Katı Aşk (Şirin Çetin)

2021 - Yeşilçam (Mine)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.