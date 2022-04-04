Selin Ciğerci olayı nedir? 'Kışlada konvoy' iddialarına soruşturma açıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenin Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın tezkeresinin ardından ortaya çıkan görüntüler gündem olmuştu. İddialar üzerine görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Selin Ciğerci olayı nedir? 'Kışlada konvoy' iddialarına soruşturma açıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomenin Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın tezkeresinin ardından ortaya çıkan görüntüler gündem olmuştu. İddialar üzerine görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2021'de boşandığı eski Gökhan Çıra ile barışmış hatta geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Ciğerci, son olarak eski eşi Gökhan Çıra'yı geçen haftalarda askere uğurlaması ile magazin gündemine gelmişti.

Selin Ciğerci olayı nedir?

Ankara Mamak'ta Çıra'nın tezkeresini aldıktan sonra kışladan araç konvoyuyla çıktığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüntülerin ardından inceleme başlatıldığı iddia edildi. İlişkileriyle sık sık gündem olan çift, bu kez Cem Küçük'ün iddiasıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımında Küçük, "İki gün önce eşi tezkere alırken Selin Ciğerci birliğin içine dört arabayla girmiş. Kışlanın içine Range Rover, Maybach ve Bentley ile girmiş. Gökhan Çıra'yı alıp çıkmış. Diğer aileler dışarıda evlatlarını beklerken bu çiftin ayrıcalığı merak konusu olmuş" ifadelerine yer verdi.

Selin Ciğerci: Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks

Sosyal medyada yapılan yorumlara da değinen Ciğerci, 'Vatan haini' yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markası. Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani" diye konuştu. .