Şelengoyu biliyor musunuz?

Kabakgiller familyasına ait olan şelengo Şanlıurfa'da yetiştirilen, çok fazla bilinmeyen fakat vücuda çok faydalı bir meyvedir. Şelengo nedir? Şelengonun vücuda faydaları nelerdir? Şelengo nasıl tüketilir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen şelengo meyvesi çok fazla bilinmemektedir. Küçük bir karpuza benzeyen şelengo salatalığa benzer bir tada sahiptir. Fakat kabuğun altında kalan etli kısım kavuna benzemektedir. Şelengo ülkemizde yalnızca Şanlıurfa'da yetişmektedir.

Şanlıurfa'nin Viranşehir ilçesi şelengo meyvesiyle ünlüdür. Üretim aşamasında yapay gübre kullanılmayan şelengo 'Viranşehir mangosu' olarak da isimlendirilmektedir.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen, gelişme evrelerinde önce salatalık, sonra karpuz ve son olarak da kavuna benzeyen şelengo meyvesi, tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, bölgede yetiştirilen ürünlerin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Tokluk sağlayıcı ve hafif bir tada sahip şelengo toplandıktan sonra üç gün içerisinde tüketilmelidir çünkü kısa ömürlüdür. Kabukları soyulup tüketilceği gibi kabuklarıyla da tüketilebilir.

Şelengo nasıl tüketilmeli?

Şelengoyu güzelce yıkayıp temizledikten sonra karpuz gibi dilimleyebilirsiniz. Tatlı veya tuzlu bir tada sahip olmadığı için şelengoyu cacık yapımında veya süzme yoğurtla meze yapımında kullanabilirsiniz. Şelengoyu salatalarınıza da ilave edebilirsiniz.

Şelengoyla meşhur Şanlıurfa'da şelengodan yöresel bir lezzet olan dolma da yapılmaktadır. Ayrıca şelengodan turşu da yapılabilir.

Şelengo salatalık gibi tuzlanarak veya meyve gibi yenilebilir. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.

Şelengonun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Diyabet (şeker) hastaları için şelengo çok uygun bir meyvedir. Çünkü kan şekerinin yükselmesini engeller. Bu sayede de daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Antioksidan minerallere sahip şelengo vücudu temizler ve ödemin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Şelengo cilt sağlığı için de çok faydalıdır. Hücre yenilenmesini sağlayarak daha genç görünmenize yardımcı olur. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için de şelengo tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.