Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı? Magazin gündeminde genişçe yer bulan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın evliliklerine son vermelerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 8 yıl evli kalan çiftin anlaşmalı olarak boşandığı iddia edildi. Hamdi Alkan boşandığı eşine ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da vermiş. Selen Görgüzel'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Selen Görgüzel'in hayatı ve biyografisi...

Selen Görgüzel kimdir? Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı? Magazin gündeminde genişçe yer bulan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın evliliklerine son vermelerinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 8 yıl evli kalan çiftin anlaşmalı olarak boşandığı iddia edildi. Hamdi Alkan boşandığı eşine ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da vermiş. Selen Görgüzel'in kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Selen Görgüzel'in hayatı ve biyografisi...

Ünlü tiyatrocu ve yapımcı Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünya evine giren Selen Görgüzel evliliğine geçtiğimiz günlerde son vermişti. Mahkemede anlaşmalı olarak boşanan çift 2014 yılında Roma'da evlenmişti. 'Anlaşmalı' olarak boşanan çiftin, bir mal protokolü imzaladığı belirtilmiş, birbirlerinden nafaka ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunmadıkları söylenmişti. Hamdi Alkan, 8 yıllık eşine ev ve arabanın dışında 1 milyon lira nakit para da verdiği iddia edildi. Magazin gündeminde geniş yer bulan boşanma haberlerinden sonra Selen Görgüzel'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Selen Görgüzel kimdir?

Selen Görgüzel 9 Şubat 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Selen Görgüzel kamera arkası çalışmalarına Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında başlamıştır. 50. Yıl Tahran Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Selen Görgüzel henüz 18 yaşındayken iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenmiştir. Selen Görgüzel bu evliliğine 24 yaşında yani 2003 yılında evliliğine son vermiştir. Selen Görgüzel genç yaşta yağtığı evliliğinden İlknaz isimli bir kızı vardır.

Selen Görgüzel 1996 yılında”zirvedeki sesler” adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Selen Görgüzel ardından pek çok kanal ve yapımda kendisini göstermeye başladı. Kanal E'de ‘'Zirvedeki Sesler'' programının ardından TGRT'de ekranlara çıktı. Sunuculuk, muhabirlik derken Kanal 6'da kendi formatı olan ‘'Ev hali'' adlı talk-şovun yapımı ve sunumu üstlendi.

Sunculuğun ardından tiyatroculuğa ve oyunculuğa da merak salan Selen Görgüzel pek çok dizide rol almıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel Polisan'ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar. Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlendi. Hamdi Alkan ile 2014 yılında Roma'da evlenen Görgüzel 2022 yılında bu evliliğine son verdi.

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı?

İddialara göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı. Alkan'a yakın kaynaklar ise Selen Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu. Bardağı taşıran son damla ise Posta'dan Mehmet Coşkundeniz'in iddiasına göre; Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi oldu. İşte bu sahne sebebiyle ünlü çiftin evliliğinin bittiği iddia edildi. .