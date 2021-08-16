Selde kaç kişi kayıp? Kastamonu Bozkurt kayıp sayısı kaç? AFAD'tan kayıp açıklaması

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından bir çok kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Sel özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine büyük zarar verdi. Sel suları nedeniyle kent adeta sulara gömüldü. AFAD'tan kayıplara ilişkin açıklama geldi. Selde kaç kişi kayıp? Kastamonu Bozkurt kayıp sayısı kaç? Kastamonu, Sinop ve Bartın'da kaç kişi kayıp?

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından bir çok kişinin kayıp olduğu bildirilmişti. Sel özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine büyük zarar verdi. Sel suları nedeniyle kent adeta sulara gömüldü. AFAD'tan kayıplara ilişkin açıklama geldi. Selde kaç kişi kayıp? Kastamonu Bozkurt kayıp sayısı kaç? Kastamonu, Sinop ve Bartın'da kaç kişi kayıp?

Selde kaç kişi kayıp?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'tan selde kayıp sayısına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Sinop ve Kastamonu'da, kayıp ihbarı sayısı 47'dir." denildi.

Selde kaç kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.