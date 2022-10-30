Selda Bağcan: Acıların kadını Bergen değil benim

Selda Bağcan, “Esas acıların kadını Bergen değil benim. Bu konuda Bergen birinci sıradaysa ben de ikinciyim” dedi.

Usta sanatçı Selda Bağcan, Üsküdar Meydanı'nda konser verdi.

Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulunan Selda Bağcan, “Bergen'in filmi çekildi, biliyorsun. Büyük acılar ve dram var o filmde ama esas acıların kadını Bergen değil benim! Acıların kadını olmak konusunda Bergen birinci sıradaysa ben de ikinciyim” dedi.

‘HAYATIM KİTAP OLACAK'

Bağcan, neden böyle düşündüğüyle ilgili “1981'de ve 1984'de üç kere hapse atıldım. Şarkılarım ve düşüncelerim yüzünden defalarca hapislere düştüm. Kitlelere gözdağı vermek için o kadar çok içeri attılar ki beni... 12 Eylül'ün kurbanı oldum. Korkunç günlerdi. Hiç hak etmedim hiç! Öyle ilginç şeyler yaşadım ki... Hayatım kitap olacak. Orada her şeyi anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

Bağcan, “Sinirleniyorum anlatırken. 1987'ye kadar pasaportuma el koydular. Bir sürü festivalden davet aldım, gidemedim. O dönem cezaevinde yatan tek kadın sanatçıydım” dedi. .