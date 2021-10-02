Selçuk Ural'dan tepki çeken açıklama: 'Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses dinleyenlerinin yüzde 90'ı 'kıro'

Sanatçı Selçuk Ural, son röportajında arabesk müziğin en sevilen isimlerinin hayran kitlesine ettiği hakaret ile tepkileri üzerine çekti. Ural, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenlerinin yüzde 90'ının 'kıro' olduğunu söyledi.

Sanatçı Selçuk Ural, Posta'ya verdiği röportajda günümüzdeki sanatçılardan ve eski sanatçılardan bahsetti. Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Ural, Aleyna Tilki, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hakkında tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

"ALEYNA TİLKİ ÇIKINCA YETENEKLİ ŞARKICILAR KAHRINDAN HASTANELİK OLDU"

"Sizleri yeni jenerasyonun bile tanınması müthiş hissettiriyor olmalı" sözleri üzerine Aleyna Tilki'den bahseden Ural, "Kesinlikle. Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca, Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara'daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar. Sesleri yok! Bilgisayar icat oldu herkes şarkıcı oldu. Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez" dedi.

"FERDİ TAYFUR VE MÜSLÜM GÜRSES

TÜRKİYE'NİN KIRO GRUBU"

Önüne gelen herkesin şarkıcı olduğundan bahseden Ural, "Tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye'nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan'ın, Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor."

"BİZİM ZAMANIMIZDA NÜFUSUN

YÜZDE 90'U OKUMUŞTU AMA ŞİMDİ TAM TERSİ"

"Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90'ı okumuştu ama şimdi tam tersi."

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan Sosyal medyada gündem olan konunun ardından Twitter kullanıcılarından Ural'a eleştiri yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

"Aslında eğer duygusal kaliteye bakacak olursak Selçuk Ural'ın dinleyici kitlesinin Ferdi-Müslüm'ün dinleyici kitlesi kadar kaliteli duyguları yok"

"Selçuk Ural'ın Alkol-Uyuşturucu kullanan ve daha sofistike bir şekilde intiharlar seçen kendi kitlesi çok aydın demek ki. Aradaki fark birinin fakir olması ve şaraba-rakıya parasının yetmesi... viski, konyak, şampanya alacak paraları yok"

"Selçuk Ural 'Ülkemizin yüzde 90'ı kültürsüz ve kıro' demiş. Üstüne gidilse aziz Nesin gibi tersten yüzde verip %10 u kıro değil diyecek, bir şey değişmeyecek, bu yüzdeli çıkışlar hep aynı, Müslüm'ün son şarkılarını sosyete de arablarda son ses dinliyor ama orayı es geçmiş."

"Selçuk Ural kendine küfür ettirmek için bir yol aramış ve bu açıklamayı yapmış. Helal olsun başka türlü bu kadar küfür yiyemezdin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.