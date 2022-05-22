Selçuk Tepeli görevine devam edecek mi? Selçuk Tepeli Fox haberi sunacak mı?

Fox TV'nin Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin canlı yayındaki kızgın hali sosyal medyada gündem oldu. Fox TV izleyenleri ise bu duruma dair 'Fox Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli görevine devam edecek mi? sorusu merak konusu oldu.

Fox TV'nin sevilen Ana Haber Bülteni sunucusu Selçuk Tepeli'nin canlı yayındaki davranışı herkesin dikkatini çekti. Sosyal medyada sergilediği bu tavırdan sonra gündem oldu. Canlı yayında çiftçilerle ilgili bir haber sunarken, çiftçilerin durumuna kızan Tepeli, kalem ve kağıtlarını fırlattı, ardından öfkesine hakim olamadı ve su dolu bardağa masanın üzerine vurdu.

Bu saldırgan tavırların ardından Selçuk Tepeli'nin görevden alındığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak FOX Haber'in üst düzey yöneticilerinden gelen haberler doğrultusunda ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı öğrenildi. Selçuk Tepeli'nin Fox Ana Haber Bülteni sunucusu olarak görevine devam ettiği belirtildi.