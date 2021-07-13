Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında?

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süre önce korona virüse yakalandı ve durumu ağırlaşan Tektaş hastanede yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Vatandaşlar da Selçuk Tektaş'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında? Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?