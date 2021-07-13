Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında?
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süre önce korona virüse yakalandı ve durumu ağırlaşan Tektaş hastanede yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Vatandaşlar da Selçuk Tektaş'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında? Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?
2021-07-13 09:44:38
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş bir süre önce korona virüse yakalandı ve durumu ağırlaşan Tektaş hastanede yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Vatandaşlar da Selçuk Tektaş'ın kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında? Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?
Yaklaşık 3 haffta önce korona virüse yakalanan ve durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu merak ediliyor. Entübe edilen selçuk Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Peki Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında?
Selçuk Tektaş kimdir?
Selçuk Tektaş ünlü türkücü Alişan'ın kardeşidir. Selçuk Tektaş 21 gün öne koronavirüse yakalanmış ve durumu ağırlaşınca hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Peki Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Selçuk Tektaş evlidir ve iki kız babasıdır. Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.
Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu
Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorların yakından ilgilendiği Tektaş'tan gelecek iyi haberler bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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