Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş neden yoğun bakımda?

Selçuk Tektaş kimdir? Şarkıcı Alişan, Selçuk Tektaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Gelişmelerden sonra Selçuk Tektaş'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın kardeşidir. Selçuk Tektaş yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Alişan kardeşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” dedi.