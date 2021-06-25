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Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş neden yoğun bakımda?
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Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş neden yoğun bakımda?

Selçuk Tektaş kimdir? Şarkıcı Alişan, Selçuk Tektaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Gelişmelerden sonra Selçuk Tektaş'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın kardeşidir. Selçuk Tektaş yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Alişan kardeşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” dedi.

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25.06.2021 10:47:43
Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş neden yoğun bakımda?

Selçuk Tektaş kimdir? Şarkıcı Alişan, Selçuk Tektaş'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Gelişmelerden sonra Selçuk Tektaş'ın kim olduğunu merak etmeye başladı. Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın kardeşidir. Selçuk Tektaş yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Alişan kardeşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Alişan açıklamasında “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. Vatadndaşlar da Selçuk Tektaş kimdir sorusunu sormaya başladı.

Selçuk Tektaş kimdir?

Selçuk Tektaş şarkıcı Alişan'ın kardeşidir. Selçuk Tektaş yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastande tedavi altında tutuluyor. Alişan, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumununun kritik olduğunu açıkladı. Yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş'ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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