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TIMETURK / GENEL / Selçuk Özdağ YSK tehdit | Selçuk Özdağ ne dedi? YSK üyelerini nasıl, neden tehdit etti?

Selçuk Özdağ YSK tehdit | Selçuk Özdağ ne dedi? YSK üyelerini nasıl, neden tehdit etti?

Selçuk Özdağ YSK tehdit | Selçuk Özdağ ne dedi? YSK üyelerini nasıl, neden tehdit etti? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan YSK üyelerine skandal tehdit... Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti. Özdağ yaptığı açıklamada 'YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar.' dedi.

4 Saat Önce
2022-01-12 11:30:47
Selçuk Özdağ YSK tehdit | Selçuk Özdağ ne dedi? YSK üyelerini nasıl, neden tehdit etti?

Selçuk Özdağ YSK tehdit | Selçuk Özdağ ne dedi? YSK üyelerini nasıl, neden tehdit etti? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan YSK üyelerine skandal tehdit... Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit etti. Özdağ yaptığı açıklamada "YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdağ "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna verdiği yanıtta, tehditlerle dolu ifadeler kullandı.

Selçuk Özdağ ne dedi?

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bu soruya "Hayır asla edemez. YSK'nın 11 üyesi de yüksek hâkimdir. Anayasanın 101. Maddesi çok açık ve nettir. 'Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir' hükmünü AKP iktidarı 2007 yılı referandumu ile anayasaya koydu. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde bu hüküm aynen kaldı. Erdoğan ise 2014 ve 2017'de iki kez seçilerek bu görevi tamamladı. Bu anayasal hüküm karşısında tek bir hâkim bile Erdoğan'ın başvurusuna olumlu yanıt veremez" cevabını verdi.

YSK üyelerini nasıl, neden tehdit etti?

Özdağ, YSK'nın başvuruyu kabul etmesi ihtimalini ise şöyle değerlendirdi: Gelecek Partisi olarak bu anayasa hükmünü çiğneyen YSK'nın 11 üyesini kamuoyuna afişe ederiz. 81 ile üzerlerinde resimleri ve isimleri bulunan YSK üyelerinin afişlerini üzerlerine, 'İşte Anayasayı çiğneyenler' diye kocaman yazı koyar onları afişe ederiz. Gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz. Sokağa çıkamazlar, milletin yüzüne bakamazlar. Dünyayı başlarına yıkar, Anayasayı çiğnetmeyiz."

"AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz"

"Çok sayıda milletvekili ile görüşüyoruz. Eski ve yeni tüm vekiller Cumhur İttifakı'ndan da ucube rejimden de şikâyet ediyorlar. AK Parti'nin kötü yönettiğinin ve seçimi kazanamayacağının farkındalar. AK Parti'den yaklaşık 40 milletvekili ile görüşüyoruz. Eskiler de dahil edildiği zaman bu sayı 60'ları buluyor. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu görüşüyor, ben görüşüyorum diğer parti yetkililerimiz görüşüyor. Siyasetin içerisinden gelen hepimiz görüşüyoruz. Aynı şekilde MHP'li vekiller ile de görüşüyoruz. Anavatan Partisi'nde, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış eski vekiller ile de görüşüyoruz. Partimize büyük katılım oluyor, olacak…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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