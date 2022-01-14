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TIMETURK / GENEL / Selçuk Özdağ hakkında soruşturma

Selçuk Özdağ hakkında soruşturma

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

1 Saat Önce
2022-01-14 12:16:00
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özdağ hakkında bir gazeteye verdiği mülakatta, YSK üyeleri hakkında sarf ettiği sözleri sebebiyle "Heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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