Selçuk Geçer kimdir? Selçuk Geçer ne dedi? Ekonomist Selçuk Geçer nereli, kaç yaşında? Ekonomi dünyasına dair ve Türkiye ekonomisine dair yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren ekonomist Selçuk Geçer'in kim olduğu merak ediliyor. Selçuk Geçer sık sık kendi Youtube kanalı üzerinden de ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulunuyor. İşte Selçuk Geçer'in hayatı ve biyografisi...

Selçuk Geçer sık sık kendi Youtube kanalından ekonomi ünyasına dair değerlendirmelerde bulunuyor. Türkiye ekonomisi ve dolar kuru üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Selçuk Geçer hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunulmuştu. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı sisteminin hayata geçirilmesinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İşte Selçuk Geçer'in hayatı ve biyografisi...

Selçuk Geçer kimdir?

Selçuk Geçer sık sık ekranlarda ülke ekonomisine dair yorumlarda bulunuyor. Keskin ve şaşırtıcı yorumları ile dikkatleri çeken ekonomist Selçuk Geçer döviz kuru ve altın üzerine de açıklamaları bulunuyor.

Ekonomist Selçuk Geçer, 1972 yılında dünyaya geldi.

Eskişehir'de doğan Selçuk Geçer lise eğitimini de Eskişehir'de tamamladı.

Lise eğitiminden sosnra Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini kazanan Selçuk Geçer bu bölümden mezun olarak ekonomist olarak çalışmaya başladı.

Selçuk Geçer dünya ekonomisinin yanında ağırlıklı olarak Türkye ekonomisi ve döviz/altın alanında yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor.

Pek çok kanalda görev alan Selçuk Geçer, kendi Youtube kanalında da sık sık ekonomi yorumculuğu yapıyor.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Haber cisi ödülünü aldı.

Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevini üstlendi. Ardından bu görevden 2012 yılında istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Selçuk Geçer'in medya deneiyimi de oldukça fazla.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte.

Selçuk Geçer 3 Mayıs 2009 tarihinde evlendi. Selçuk Geçer 2 çocuk babasıdır. .