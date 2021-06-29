Selçuk Ecza Deposu kimin? Selçuk Ecza Holding sahibi kim? Türkiye'de 19 bin eczaneye ilaç sağlayan Selçuk Ecza Holding'in varisleri arasında miras kavgasının patlak vermesi ile Selçuk Ecza Deposu'nun sahipleri merak edilmeye başlandı. Konya'da temelleri atılan Selçuk Ecza Deposu bir aile şirketi olarak faaliyet geçti ve kısa sürede gelişerek Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri oldu.

Selçuk Ecza Deposu kimin? Selçuk Ecza Holding sahibi kim? Türkiye'de 19 bin eczaneye ilaç sağlayan Selçuk Ecza Holding'in varisleri arasında miras kavgasının patlak vermesi ile Selçuk Ecza Deposu'nun sahipleri merak edilmeye başlandı. Konya'da temelleri atılan Selçuk Ecza Deposu bir aile şirketi olarak faaliyet geçti ve kısa sürede gelişerek Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri oldu.

Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olan Selçuk Ecza Deposu 19 bin eczaneye ilaç temini gerçekleştiriyor. Peki Selçuk Ecza Deposu kimn? Selçuk Ecza Holding sahibi kim?

SELÇUK ECZA DEPOSU KİMİN?

Selçuk Ecza Deposu 1958 yılında Konya'da faaliyete geçti. Selçuk Ecza Deposu'nu kuranlar ise, gerekli birikim ve altyapıya sahip kimselerdi. Ahmet Keleşoğlu, Konya Ermenek'te ticari faaliyetlerini yürüten serbest bir girişimciydi. Ailedeki eczacı ve diğer ticaret erbabları da iş ve ticaret dünyasının içindeydiler. 10 Ekim 1958'de Selçuk Ecza Deposu bir aile şirketi olarak faaliyete geçti. Anadolu Selçukluları'nın merkezi Konya'da kurulan şirkete, hem Selçuklular'a bir saygı işareti olarak hem de bu ismin uğur getireceği inancıyla Selçuk Ecza Deposu adı verildi. Hayırsever iş adamı, Selçuk Ecza Deposu'nun kurucusu Ahmet Keleşoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.

AHMET KELEŞOĞLU KİMDİR?

21 Kasım 1924 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğan Ahmet Keleşoğlu, 1949 yılında Nezahat Karpuzcu ile hayatını birleştirmiştir. Keleşoğlu, 1950'li yıllarda ticaret hayatına atılmış ve 1958 yılında Konya'da Selçuk Ecza Deposu'nu kurmuştur.

İş yaşamındaki başarılı çalışmalarını ilaç dağıtım sektöründe de geliştirerek sürdüren Ahmet Keleşoğlu yönetimindeki Selçuk Ecza Deposu, 1970'li yıllarda İstanbul ve Adana şubelerini açarak, ulusal alanda sektörün ilk "Çok Şubeli Ecza Deposu" unvanını kazanmıştır. 1987 yılında Selçuk Ecza Deposu'nun içinde bulunduğu "Selçuk Ecza Holding A.Ş." ikinci dağıtım kanalı olan As Ecza Deposu'nu kurmuştur.

2006 yılı Nisan ayında halka açılan ve ilaç dağıtım sektöründe halka arz edilen ilk şirket olan Selçuk Ecza Deposu hisseleri, yatırımcılardan büyük ilgi görmüştür.

1990'lı yıllarda dağıtım faaliyetlerinin tüm Türkiye geneline yayılmasını sağlamış olan Selçuk Ecza Deposu, yeni şubeler açmaya devam ederek, 2010 yılına gelindiğinde; Türkiye genelinde -As Ecza Depoları ile birlikte- 114 şubesi, 5.000'e yakın çalışanı ve 2.000'in üzerindeki araç filosu ile yaklaşık 20.000 eczaneye hizmet götürebilecek olanaklara ve büyüklüğe ulaşmıştır. Nitekim 2009 yılındaki cirosu ile Türkiye'deki tüm kuruluşlar içinde ilk 20 firmanın ve kurumlar vergisinde ilk 30 kuruluşun arasına girmiştir. Özetle Ahmet Keleşoğlu yönetiminde Selçuk Ecza Deposu sektörde 52. yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye'deki en önemli şirketlerden biri haline gelmiştir.

1980 yılında İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş.ye ortak olan Ahmet Keleşoğlu, bugün de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Ahmet Keleşoğlu ecza depoculuğu ve ilaç sektörü dışında, Selçuk Ecza Holding çatısı altında Mamsel İlaç A.Ş. ile 1991 yılında "Humana Milchunion AG"nin Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenerek bebek maması pazarına girmiştir.

1998 yılında gruba dahil olan Selçuklu İnşaat Turizm San. Tic. A.Ş. ile önce Kemer Tekirova'da "Phaselis Rose Club Hotel", daha sonra 2003 yılında Ermenek'te "Ermenek Selçuklu Otel"i Türk turizminin hizmetine açmıştır.

Ahmet Keleşoğlu 1977'den itibaren 25 yılı aşkın bir süre Türkiye Ecza Depocuları Derneği'nin başkanlığını yapmış, bu uzun süreç boyunca pek çok faaliyete imza atmıştır. Bu özverili çalışmaları nedeniyle 2004 yılında Dernek Genel Kurulu tarafından "Onursal Başkan" seçilmiştir.

Ahmet Keleşoğlu kurmuş olduğu Selçuk Ecza Holding A.Ş. bünyesinde ilaç, sanayi, turizm ve inşaat alanlarındaki faaliyetlerine devam ederken, Türk Milli Eğitimi'ne de katkıda bulunarak, Nezahat Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu ve Selçuk Ecza 50. Yıl İlköğretim Okulu'nu eğitimin hizmetine sunmuş; Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi ve Ahmet Keleşoğlu İlköğretim Okulu'nun yapımına ve donanımlarına katkıda bulunmuş; Hafize Özal İlköğretim Okulu'nun spor salonu ve 36 dersliği olan ek bina inşaatlarını yaptırmıştır. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ahmet Keleşoğlu Multimedya ve Araştırma Merkezi yapımı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi derslikleri, kütüphanesi ve eczacılık müzesinin onarım ve donanımı da yüksek eğitime olan diğer katkılarıdır.

Ahmet Keleşoğlu'nun Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne yaptığı katkılar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararı ile fakültenin adı "Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.

Ahmet Keleşoğlu eğitimin yanında kültür alanında da pek çok destekte bulunmuştur. Bu doğrultuda Konya Selçuklu Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda yapılan Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi, 5 Mayıs 2007'de hizmete girmiştir. Ayrıca Ermenek'te inşa edilen Nezahat - Ahmet Keleşoğlu Camii 2008 yılında hizmete açılmıştır.

1958 yılından bu yana geçen zaman diliminde ticari yaşamındaki başarılı çalışmalarını özellikle eğitim alanında yaptığı hamleler ile destekleyen Ahmet Keleşoğlu; Selçuk Üniversitesi Senatosu'nun 18.01.2005 tarih ve 2005/1 sayılı kararı gereğince "Eğitim Bilimleri" dalında "Fahri Doktorluk Payesi"ne layık görülmüştür.

10 Temmuz 2008'de ise ülkemize yaptığı eğitim, kültür, sanat, sağlık alanlarındaki katkılarından dolayı, TBMM'de yapılan bir törenle kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi "Üstün Hizmet Ödülü" verilmiştir.

Ahmet Keleşoğlu'nun üretim, hizmet, ticaret alanlarındaki çalışmalarını ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini devam ettirecek bir yapı oluşturma hedefi doğrultusunda en büyük arzusu olan "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı"nın kuruluşu ise 11 Mart 2009 tarihinde gerçekleşmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.