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TIMETURK / GENEL / Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı. Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu atama kararları ile Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte Selçuk Bayraktaroğlu hayatı ve biyografisi...

3 Saat Önce
2021-08-25 09:04:45
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı. Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu atama kararları ile Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine asaleten atandı. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte Selçuk Bayraktaroğlu hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yaymlandı. Atama kararlarında Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı. Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine atandı. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu nereli kaç yaşında?

Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 yılında dünyya geldi. Selçuk Bayraktaroğlu Artvinlidir.

Selçuk Bayraktaroğlu Türk asker ve TSK Genelkurmay II. başkanıdır.

60 yaşında olan Selçuk Bayraktaroğlu'nun babasının adı Kurban'dır.

2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti.

10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı.

Bayraktaroğlu 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

Selçuk Bayraktaroğlu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Genelkurmay 2. Başkanı görevine asaleten atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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