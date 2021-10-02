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TIMETURK / GENEL / Selçuk Bayraktar'dan Birgün gazetesine dava

Selçuk Bayraktar'dan Birgün gazetesine dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile kardeşi, Birgün gazetesinin 'TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor' başlıklı haberine dava açtı. 250 bin liralık manevi tazminat talep edildi.

3 Saat Önce
2021-10-02 13:01:22
Selçuk Bayraktar'dan Birgün gazetesine dava

Birgün gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile kardeşi, Haluk Bayraktar'ın, 21 Ağustos'ta gazetede yayınlanan ‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor' başlıklı habere tazminat davası açtığını duyurdu.

Daha önce TÜBİTAK da Birgün'e 100 bin liralık tazminat davası açmış, Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre yapılan İsmail Arı imzalı haberin 'haksız ve mesnetsiz olduğu' ileri sürülmüştü.

Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar tarafından Birgün ve İsmail Arı'ya 22 Eylül'de açılan davada toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep edildi. Bayraktarların avukatının, TÜBİTAK'ın, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 7.6 milyon TL harcamasına ilişkin habere yönelik İstanbul 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu aktarıldı.

'TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor' başlıklı haberin 'gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını zedeleyici olduğu' iddia edilen başvuru dilekçesinde, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar için ayrı ayrı 125 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Birgün'ün 17 Temmuz'da yayımlanan ‘TÜBİTAK, TEKNOFEST'e katılmak için 1 milyon TL harcadı' başlıklı ve TEKNOFEST için 1 milyon 100 TL'den fazla para harcadığına yönelik haberin hatırlatıldığı dilekçede, Bayraktarların söz konusu haberle ilgili yalnızca açıklama yaptığı belirtildi. Dilekçede, “Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır” denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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