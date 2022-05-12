Selçuk Aslan kimdir? İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Arslan nereli, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Selçuk Aslan İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı. Daha önce Mülkiye Müfettişi olarak görev yapan Selçuk Aslan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Selçuk Aslan kimdir? İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Arslan nereli, kaç yaşında?
2022-05-12 13:03:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Pek çok ilin valisi değişirken İller İdaresi Genel Müdürü olarak da Selçuk Aslan'ın ataması yapıldı. Selçuk Aslan Osmancık Kaymakamı olarak görev yapıyordu ve Mülkiye Müfettişliğine atanmıştı.
Selçuk Aslan kimdir?
1978 yılında Kırşehir'de dünyya gelen Selçuk Aslan ilk ve ortaöğrenimini Kırşehir'de tamamladı.
Üniversite eğitimi için İstanbul'a giden Selçuk Aslan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1998'de tamamladı.
Ardından lisansüstü çalışmalara başlayan Selçuk Aslan, Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme bilim dalında ‘Kovancılar'ın Sosyal Yapısı' konulu tezinin kabulü ile bitirdi.
2000 yılında Maliye Bakanlığı'nda başladığı memuriyet hayatında 27 Aralık 2001 tarihinde başladığı Edirne Kaymakam adaylığıyla Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.
Kaymakam adaylığı döneminde Edirne Valiliğinde il stajı, Keşan'da Kaymakam Refikliği, Bayburt'ta Mülkiye teftiş stajı, Kayseri Tomarza ilçesi, Keşan ve Enez ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.
Bu dönemde 12 ay süreyle İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı dil eğitimi ve Anglo-Sakson İdari yapısının İngiltere uygulamasını yerinde inceleme imkânı buldu.
Yurtdışı dönüşünde MGK Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasisi Kursu ardından katıldığı 89. Dönem Kaymakamlık Kursunu dönem birincisi olarak tamamlayarak Kayseri ili Tomarza ilçesi Kaymakamlığına asaleten atanmıştır.
15 Nisan 2005 – 12 Ekim 2006 tarihleri arasında Kayseri Tomarza Kaymakamlığı görevini yürütmüştür. Ardından 27 Ekim 2006 – 01 Eylül 2008 tarihlerinde Bingöl-Yayladere Kaymakamlığı yapmıştır. 15 Eylül 2008 – 15 Ağustos 2012 tarihlerinde Elazığ Kovancılar Kaymakamı olan Selçuk Aslan 7 Ağustos 2012 – 01 Aralık 2016 tarihlerinde Rize-Pazar Kaymakamlığı, 01 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararnameye göre Osmancık Kaymakamlığı görevine atandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi olan Selçuk Aslan 12 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İller İdaresi Genel Müdürü olarak atanmıştır.
Selçuk Aslan Pınar Aslan ile evli olup Selçuk Alp ve Ülkünur Sena adlı iki çocuk babasıdır.
Pınar Aslan İngilizce bilmektedir. .
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