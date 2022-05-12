Selçuk Aslan kimdir? İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Arslan nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Selçuk Aslan İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı. Daha önce Mülkiye Müfettişi olarak görev yapan Selçuk Aslan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Selçuk Aslan kimdir? İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Arslan nereli, kaç yaşında?