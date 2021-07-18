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Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı

Bursa’da, gittiği şelalede serinlemek için kayalıklara çıkıp suya atlayan Ahmet Solmaz (35), bacağını kırdı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Solmaz, askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

27 Dakika Önce
2021-07-18 10:20:11
Şelalede ayağını kırdı, askeri helikopterle kurtarıldı

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BURSA'da, gittiği şelalede serinlemek için kayalıklara çıkıp suya atlayan Ahmet Solmaz (35), bacağını kırdı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Solmaz, askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında Uludağ'ın eteklerindeki Erikli Yayla mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelaleye giden Ahmet Solmaz, kayalıklara çıkıp serinlemek için suya atladı. Suyun derinliğini hesaplayamayan Solmaz, kayaya çarparak bacağını kırdı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Solmaz'ın bulunduğu yere çıkan arazinin zorlu olması nedeniyle durumu, arama-kurtarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, NAK ve ANDA ekipleriyle UMKE'nin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişilik ekip sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından Solmaz'a ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Solmaz'ın kırık bacağı sarıldı.

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ASKERİ HELİKOPTER ÇAĞIRILDI

Bölgenin sarp ve kayalık olması ve yaralının hipotermi geçirme olasılığı üzerine ekipler, helikopter talep etti. İstanbul'dan havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopter bölgeye sevk edildi.

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Yakın bir tepeye inen helikoptere sedyeyle çekilen Ahmet Solmaz, kent merkezine götürüldü. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na iniş yapan helikopterden alınan Solmaz, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Solmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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