Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen MİT tarafından paketlenerek yurda getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FETÖ'nün önemli bir isminin yakalandığını ismin daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Yakalanan ismin Selahattin Gülen olduğu açıklandı. FETÖ'cü Selahattin Gülen MİT tarafından paketlenerek yurda getirildi. Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen'in terörist başı Fetullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FETÖ'nün önemli bir isminin yakalandığını ismin daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Yakalanan ismin Selahattin Gülen olduğu açıklandı. FETÖ'cü Selahattin Gülen MİT tarafından paketlenerek yurda getirildi. Selahattin Gülen kimdir? Selahattin Gülen'in terörist başı Fetullah Gülen'in akrabası olduğu öğrenildi.

Selahattin Gülen kimdir?

Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Selahattin Gülen Kenya'da yakalandı

Hain darbe girişiminden sonra kaçacak yer alan FETÖ'cü teröristler saklandıkları deliklerden bir bir çıkartılarak adalete teslim ediliyor. Bunun eın son örneği bugün yaşandı. MİT tarafından Kenya'da olduğu tespit edilen ETÖ'cü hain Selahattin Gülen paketlenerek ülkemize getirildi ve adalete teslim edildi.

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yaptı. FETÖ ile mücadele kapsamına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde verdi. Erdoğan 'FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde.' dedi. Peki Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü kim? Erdoğan yakalanan FETÖ mensubu terörist ile ilgili 'Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.' dedi. Müjdeli haberi alan vatandaşlar da Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü terörist kim? diye araştırmaya başladı.

Erdoğan, "Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.