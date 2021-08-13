Sel bölgesine ne kadar yağmur yağdı? Kastamonu Bozkurt, Sinop, Bartın yağış miktarı ne kadar? Batı Karadeniz sel felaketi yaşadı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selde en fazla kayıp veren ilçe oldu. Sel Sinop ve Bartın'ı da vurdu. Sel nedeniyle ölü sayısı da her geçen saat artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada 'Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde' dedi. Peki sel bölgelerine ne kadar yağmur yağdı? Metrekareye kaç metre küp yağış düştü?

Sel bölgesine ne kadar yağmur yağdı? Kastamonu Bozkurt, Sinop, Bartın yağış miktarı ne kadar? Batı Karadeniz sel felaketi yaşadı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi selde en fazla kayıp veren ilçe oldu. Sel Sinop ve Bartın'ı da vurdu. Sel nedeniyle ölü sayısı da her geçen saat artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada "Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde" dedi. Peki sel bölgelerine ne kadar yağmur yağdı? Metrekareye kaç metre küp yağış düştü?

Sel bölgesine ne kadar yağmur yağdı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. “Yer yer 300 kilogramın üzerinde bir yağmur söz konusu” diyen Soylu, “Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi budur şu ana kadar. Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de ‘5 Dereli' gibi bir rakam çıkardığımı kendi zihnimde söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Bozkurt, Sinop, Bartın yağış miktarı ne kadar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre,

10.08.2021 (06.00) - 13.08.2021 (00.00) saatleri arasında (63 saat) Sinop Ayancık ilçesine 331.41 kg/m2,

Türkeli ilçesine 225.40 kg/m2,

Ayancık Çangal'a 226 kg/m2,

Ayancık Akören köyüne 213.70 kg/m2,

Sazlı köyüne 155.49 kg/m2,

Erfelek ilçesine 151.10 kg/m2,

Sinop'a 125.40 kg/m2,

Boyabat Dranaz Tüneline 108.03 kg/m2;

Kastamonu Bozkurt Mamatlar köyüne 453.81 kg/m2,

Devrekani Kuz köyüne 386.23 kg/m2,

Küre ilçesine 393.96 kg/m2,

Abana ilçesine 279.26 kg/m2,

İnebolu'ya 281.28 kg/m2,

Bozkurt ilçesine 161.88 kg/m2

Bartın Ulus Ceyüpler köyüne 362.38 kg/m2,

Ulus'a 166.20 kg/m2,

Ulus Çubukeli köyüne 136.82 kg/m2 yağış düşmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.