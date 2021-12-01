Şekersiz yulaflı elmalı kurabiye nasıl hazırlanır?

Soğuk havaların gelmesiyle birbirinden lezzetli elmalar tezgahta yerini almaya başladı. Elma görünce aklımıza hemen mis kokulu kurabiyeler geliyor. Gelin birlikte elmalı kurabiye nasıl hazırlanır öğrenelim...



Çayın yanında mis kokulu elmalı bir kurabiyeye kimse hayır diyemez. Fakat kilonuza dikkat ediyorsanız size şekersiz, elmalı ve yulaflı bir kurabiye tarifimiz olacak...

Şekersiz elmalı yulaflı kurabiye



Şekersiz elmalı yulaflı kurabiye için bir buçuk su bardağı yulaf unu, bir su bardağı çekilmiş ceviz içi, yarım su bardağı hindistan cevizi, bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, yarım su bardağı kuru üzüm, iki tane orta boy elma, bir tane yumurta ve dört çorba kaşığı bala ihtiyacınız olacak.

Bir kasenin içerisinde yulaf unu, ceviz içi, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve tarçını güzel bir şekilde karıştırın. Kuru üzümü blenderdan geçirin. Elmaların kabuklarını soyun, çekirdekli kısımlarını ayırın ve blenderden geçirip parçalayın. Üzümü, elmayı, yumurta ve balı karışımın içerisine ekleyip güzel bir şekilde yoğurun. Hamura dilediğiniz gibi şekil verin ve pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yirmi dakika pişirin. Daha sonra ısıyı 150 dereceye düşürün ve fanlı programda beş dakika daha pişirin. Kurabiyeleriniz hazır olacaktır, afiyet olsun...

Klasik elmalı kurabiye tarifi

Elmalı kurabiye hazırlamak için dört su bardağı un, 3/4 su bardağı toz şeker, 3/4 çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, iki yüz gram tereyağı, bir çay kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacak.

Kurabiyenin iç harcı için ise dört tane rendelenmiş kırmızı elma, yarım su bardağı toz şeker, bir tatlı kaşığı tarçın, yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi temin edin.

Dört tane kırmızı elmayı rendeledikten sonra tavaya koyun. Rende elmaların üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave edin ve elmalar karamelize olana kadar kavurun. Piştikten sonra üstüne yarım su bardağı dövülmüş ceviz ve bir tatlı kaşığı tarçın ilave edin.

Kurabiyenin hamurunu hazırlamak için bir kaseye karbonatı koyun ve aktifleşmesi için içerisine limon suyu ekleyip karıştırın. Derin bir kaseye, tereyağı sıvı yağ, yoğurt, toz şeker ve limonlu karbonat karışımını ekleyip karıştırın ve birleşmesini sağlayın. Unu azar azar ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Daha sonra kolay şekil verebilmek için hamuru bir müddet buzdolabında dinlendirin. Dinlenen hamuru tezgahın üzerinde güzelce açın. Hamurdan yuvarlak şekiller çıkarın ve elmalı harcı ortasına koyup iki yandan katlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve kurabiyeleri üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık yirmi beş dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelmelerini bekleyin. Daha sonra üzerine pudra şekeri serpip afiyetle tüketin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.