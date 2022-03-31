5 kg toz şeker fiyatı ne kadar? Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? Rusya-Ukrayna savaşı pek çok üründe olduğu gibi şekerde de fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Yaşanan son gelişmelerden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı şeker üreticilerine uyarı yapmıştı. Bugün gelen haber ise vatandaşları üzecek cinsten. Şekere yüzde 31 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar? Ramazan öncesi şeker fiyatları üzerine inceleme başlatıldığı açıklanmıştı. Ticaret Bakanlığı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adeta uçuşa geçen şeker fiyatları nedeniyle inceleme başlattığını geçen hafta duyurmuştu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alındığı ve şeker fabrikaları nezdinde Bakanlık tarafından incelemeler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam edildiği ifade edildi.

Toz şekere zam mı geldi?

Şeker fiyatları düşecek diye düşünülürken Ramazan ayı öncesi şeker fiyatlarına zam geldi. Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı.

Şekerin kilosu ne kadar oldu?

Şekere gelen yüzde 31'in zammın ardından toz şekerin kilogram satış fiyatı 5,96 TL'den 7,80 TL'ye kadar çıktı.

5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Çuval şeker fiyatlarında indirim yapılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şeker fiyatlarına ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada "Türkiye'nin 2020-2021 üretim döneminden 400 bin ton şeker rezervi mevcuttur. 2021-2022 üretim döneminde ise 2.5 milyon ton şeker üretimi ile toplam hacim 2.9 milyon tona ulaşmıştır. Dolayısıyla ülkemizin yıllık şeker ihtiyacının 2.7 milyon ton olduğu dikkate alındığında 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimimiz bulunmaktadır."

"Özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir. Bu fiyatların kalıcı hale dönüşmemesi durumda bakanlığımız piyasanın dengede kalması için gerekli tedbirleri alacak ve üretici firmaların uygun maliyetle şeker tedarik etmesini sağlayacaktır" denilmişti.

Şeker nedir?

Şeker veya sakkaroz, çoğu yiyecek ve içecekte kullanılan tatlı ve çözünür karbonhidratların genel adıdır. Çoğu bitkide bulunur ama, Şeker kamışı ve Şeker pancarı olmak üzere bünyesinde bundan yeterince elde edilebilecek kadar bulunduran iki bitki vardır. Dünya'daki şekerin %70'i şeker kamışından üretilir.

Anavatanı Hindistan ve Arap ülkeleri olan şeker kamışı dünyada tropikal ve yarı tropikal bölgelerde yetiştirilmektedir. Türkiye'de şeker kamışı tarımı yapılmamaktadır. Bunun yerine iklim şartlarının uygunluğundan ve ekonomik olmasından dolayı sadece Şeker pancarından şeker üretimi yapılmaktadır. Şeker kamışının bünyesinde yaklaşık olarak %12-16 şeker bulunur. .