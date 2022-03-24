Şekere indirim mi gelecek? Toz şeker kilosu düşecek mi? Şeker fiyatları düştü mü? Son haftalarda şeker fiyatlarında inanılmaz artış vatandaşın tepkisini çekmişti. Üretim alanında hiçbir sıkıntısı olmayan şekere gelen zamlardan sonra Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Devlet fabrikalarında şekerin çuvalı 290 TL civarındayken özel şeker fabrikalarında bu rakam 700 TL'ye kadar çıktı. Ticaret Bakanlığı yaşanan gelişmeler üzerin rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı. Peki bu inceleme ile şeker fiyatları düşer mi?

Şekere indirim mi gelecek? Toz şeker kilosu düşecek mi? Şeker fiyatları düştü mü? Son haftalarda şeker fiyatlarında inanılmaz artış vatandaşın tepkisini çekmişti. Üretim alanında hiçbir sıkıntısı olmayan şekere gelen zamlardan sonra Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Devlet fabrikalarında şekerin çuvalı 290 TL civarındayken özel şeker fabrikalarında bu rakam 700 TL'ye kadar çıktı. Ticaret Bakanlığı yaşanan gelişmeler üzerin rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı. Peki bu inceleme ile şeker fiyatları düşer mi?

Ayçiçek yağı ve tahıl ürünlerinde fiyat artışları yaşanırken bir yandan da şeker fiyatları adeta uçuşa geçti. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle son günlerde gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışı vatandaşı endişelendiriyor. Son olarak şeker fiyatlarındaki inanılmaz artış vatandaşı isyan ettirmişti. Devlet fabrikalarında 290 liradan satılan bir çuval şeker, özel sektörde 700 liraya kadar çıkmıştı.

Şekere indirim mi gelecek?

Ticaret Bakanlığı rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı. Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.

Toz şeker kilosu düşecek mi?

Bakanlığın incelemesinden sonra şeker fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Şimdiden net bir şey söylemek pek mümkün değil.

Çuvalı 700 TL'ye kadar çıktı

Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarındaki artışlar gündemde. Türkşeker, 50 kilogramlık bir çuval şekeri 298 liradan satarken, kooperatif ve özel şeker fabrikalarında şekerin çuvalı 700 ile 800 liraya kadar çıktı.Yaşanan artışın arz talep dengesini bozduğunu belirten Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan "Özel fabrikalar mutlaka düzene sokulmalı" dedi.

Şeker fiyatları neden yükseldi?

Yaşanan şeker krizinin başlıca sebeplerinden biri olarak şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirilmesiyle birlikte, fiyatta ikili bir yapı oluşmasından kaynaklandığı gösteriliyor.

Şeker nedir?

Şeker veya sakkaroz, çoğu yiyecek ve içecekte kullanılan tatlı ve çözünür karbonhidratların genel adıdır. Çoğu bitkide bulunur ama, Şeker kamışı ve Şeker pancarı olmak üzere bünyesinde bundan yeterince elde edilebilecek kadar bulunduran iki bitki vardır. Dünya'daki şekerin %70'i şeker kamışından üretilir.

Anavatanı Hindistan ve Arap ülkeleri olan şeker kamışı dünyada tropikal ve yarı tropikal bölgelerde yetiştirilmektedir. Türkiye'de şeker kamışı tarımı yapılmamaktadır. Bunun yerine iklim şartlarının uygunluğundan ve ekonomik olmasından dolayı sadece Şeker pancarından şeker üretimi yapılmaktadır. Şeker kamışının bünyesinde yaklaşık olarak %12-16 şeker bulunur. .