Şeker ne kadar oldu? Marketlerde toz şeker 1 kilo ne kadar? Türkşeker 50 kg çuval şeker ne kadar oldu? Çuval şeker fiyatı 750 TL mi oldu? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Temmuz ayı gelirken maaşlarına ara zam yapılmasını bekleyen milyonlarca çalışana bir darbe de şeker zammı ile geldi. Türkşeker'den yapılana açıklamaya göre şeker fiyatlarına yüzde 36,4 ile 67 oranlarında zam yapıldığı duyuruldu. Peki marketlerde 1 kilo toz şeker kaç TL oldu?

Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatanadşlara bir zam haberi de şekerden geldi. Türkşeker şekere zam yaptığını duyurdu. Bu haberin ardından pek çok kişi şeker fiyatlarını sorgulamaya başladı. Maaşlarına Temmuzzammı bekleyen milyonlarca çalışan şekere gelen zamla birlikte keselerinden bir miktar daha para çıkacak.

Şeker ne kadar oldu?

Türkşeker şekere zam yaptı. Yapılan zam oranı yüzde 36,4 ile 67 oranlarında değişiyor. Türkşeker şekere zam ile ilgili yaptığı açıklamasa şunları belirtti: "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlenmiştir."

Marketlerde toz şeker 1 kilo ne kadar?

Son bir yılda şekerin kilosu 6,5 TL'den 24 TL'ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL'den 1.100 TL'ye yükseldi. Yeni zamdan sonra bu fiyatın da katlanarak artması bekleniyor.

Türkşeker 50 kg çuval şeker ne kadar oldu?

27 Haziran'dan itibaren bazı indirimli marketler ve Tarım Kredi için 390 liradan verilen 50 kg kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkarıldı. Diğer müşteriler için ise 50 kg şekerin çuval fiyatı yüzde 36,4 zamla 500 liradan 750 liraya yükseldi.

Türkşeker nedir?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), ana faaliyet alanı kristal şeker üretimi olan ve bünyesinde 15 şeker fabrikası, 2 makine fabrikası, 2 alkol fabrikası, 1 tohum işleme fabrikası, 1 emaf, 1 araştırma enstitüsü barındıran büyük bir KİT'tir. Ortadoğu şeker pazarının %65'ine hakim olan Türkşeker, şekeri şeker pancarından elde etmektedir. Yan ürün küspe hayvancılığın gelişmesini teşvik eder. Diğer yan ürün melas ise maya, yem ve alkol sanayisinin en temel hammaddesidir.

Şeker nedir?

Şeker veya sakkaroz, çoğu yiyecek ve içecekte kullanılan tatlı ve çözünür karbonhidratların genel adıdır. Çoğu bitkide bulunur ama, Şeker kamışı ve Şeker pancarı olmak üzere bünyesinde bundan yeterince elde edilebilecek kadar bulunduran iki bitki vardır. Dünya'daki şekerin %70'i şeker kamışından üretilir.

Anavatanı Hindistan ve Arap ülkeleri olan şeker kamışı dünyada tropikal ve yarı tropikal bölgelerde yetiştirilmektedir. Türkiye'de şeker kamışı tarımı yapılmamaktadır. Bunun yerine iklim şartlarının uygunluğundan ve ekonomik olmasından dolayı sadece Şeker pancarından şeker üretimi yapılmaktadır. Şeker kamışının bünyesinde yaklaşık olarak %12-16 şeker bulunur. .