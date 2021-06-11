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Şehriban Hatun kimdir? Şehriban Hatun ne zaman yaşamıştır?
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Şehriban Hatun kimdir? Şehriban Hatun ne zaman yaşamıştır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete yeniden açılan Şehriban Hatun Camii'nde cuma namazını kıldı. Vatandaşlar da Şehriban Hatun'un kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Şehriban Hatun kimdir? Şehriban Hatun ne zaman yaşamıştır?

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Google News - Timeturk
11.06.2021 14:16:51
Şehriban Hatun kimdir? Şehriban Hatun ne zaman yaşamıştır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete yeniden açılan Şehriban Hatun Camii'nde cuma namazını kıldı. Vatandaşlar da Şehriban Hatun'un kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki Şehriban Hatun kimdir? Şehriban Hatun ne zaman yaşamıştır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde açıklamalarda bulundu. Restorasyonu tamamlanan camide, Kur'an kursu, kütüphane, yurt alanı, şadırvan, imam ve müezzin lojmanları, afet yönetim merkezi ile birlikte 2200 metrekarelik bir külliye bulunuyor. Vatandaşlar da Şehriban Hatun'un kim olduğunu merak ediyor. Şehriban Hatun kimdir?

Şehriban Hatun Camii nerede?

Şehriban Hatun Camii Üsküdar'da bulunmaktadır. Şehriban Hatun Camii restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmete açıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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