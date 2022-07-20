Şehmus Ele kimdir? Şehmus Ele nasıl bulundu? Şehmus Ele nasıl hayatta kaldı? Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda sevindiren gelişme yaşandı. Tekirdağ'da Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra mucize eseri sağ olarak bulundu. Şehmus Ele'nin canlı ve sağlıklı şekilde bulunması ailesini de sevindirdi. Şehmus Ele'nin 8 gün boyunca neler yaşadığı ve hayatta nasıl kaldığı merak konusu oldu.

Şehmus Ele kimdir? Şehmus Ele nasıl bulundu? Şehmus Ele nasıl hayatta kaldı? Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda sevindiren gelişme yaşandı. Tekirdağ'da Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra mucize eseri sağ olarak bulundu. Şehmus Ele'nin canlı ve sağlıklı şekilde bulunması ailesini de sevindirdi. Şehmus Ele'nin 8 gün boyunca neler yaşadığı ve hayatta nasıl kaldığı merak konusu oldu.

Kurban Bayramı'nın son günü kaybolan ve günlerdir aranan Şehmus Ele'den gelen haber tüm Türkiye'yi sevindirdi. Tekirdağ'da ailesiyle birlikte gittiği Çamlıkköy Tabiat Parkı'nda kaybolan Şehmus Ele 8 gün sonra yürür halde sağ ve sağlıklı olarak bulundu.

Şehmus Ele kimdir?

Şehmus Ele Kurban bayramının son günü Tekirdağ'da ormanlık alanda gezinti yaparken kaybolmuştu. Tekirdağ'da kaybolan genç havadan ve karadan günlerdir aranıyordu.

20 yaşında olan Şehmus Ele'yi bulmak için İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı. 8 günün ardından Şehmus Ele sağ olarak bulundu.

Şehmus Ele nasıl bulundu?

Şehmus Ele yaşadıklarını ve hayatta kalma mücadelesini CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak'a anlattı. Ele açıklamasında şunları söyledi: İlk 3 gün hep kendimi zaten rahat hissettim. 3. günden sonra akıl sağlığımdan şüphelenmeye başladım. Son gün Çatalca Jandarma Komutanlığı aracıyla karşılaştığımda 'Tamam dedim, her şey buraya kadar' dedim. Yere çöktüm. Allah razı olsun onlardan. Hemen beni arabaya götürdüler. 5 gün boyunca hiçbir şey yemedim. Son 3 gün yürüdüğüm yolda böğürtlenler görmeye başladım sağda solda. Çok fazla yiyemedim. En fazla yediğim gün 8. gündü. 8. gün beni ambulansa aldıklarında aldıklarında, kan değerlerime baktıklarında her şey anormal görünüyordu ama iyiydi.