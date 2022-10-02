Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti | Şehit Astsubay Yusuf Ataş memleketinde toprağa verildi

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti | Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın arkadaşlarının paylaştığı video, görenlerin duygusal anlar yaşamasına sebep oldu. Şehidin vasiyetini duyan LÖSEV, açıklama yaptı. İşte tüm detaylar...

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti | Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın arkadaşlarının paylaştığı video, görenlerin duygusal anlar yaşamasına sebep oldu. Şehidin vasiyetini duyan LÖSEV, açıklama yaptı. İşte tüm detaylar..

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti

Sosyal medyada dönen videolarla şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti konuşulmaya başlandı. Videodaki görüntülere göre Ataş arkadaşlarıyla muhabbet ettiği esnada vasiyetini açıklıyor.

Ataş, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün.” sözlerine yer veriyor.

Şehit Ataş memleketine defnedildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi, memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde toprağa verildi.

LÖSEV'in şehit Yusuf Ataş açıklaması

LÖSEV, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz.” açıklamasını yayımladı.

Şehidin vasiyetinden sonra, LÖSEV'e bağış yapmak isteyenlerin sayısı arttı.