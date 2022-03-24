Şehit ailesi ve şehit yakını doğalgaz kararı | Şehit ailesi doğalgaz faturası taksitle ödenir mi?

Şehit ailesi ve şehit yakını doğalgaz kesilmeyecek mi? Şehit ailesi doğalgaz faturası taksitle ödenir mi? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) şehit aileleri ile 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren yeni kararlar aldı. Buna göre doğalgaz faturalarının ödenmesinde kolaylık sağlanırken güvence bedellerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Şehit ailesi ve şehit yakını doğalgaz kesilmeyecek mi? Şehit ailesi doğalgaz faturası taksitle ödenir mi? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) şehit aileleri ile 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren yeni kararlar aldı. Buna göre doğalgaz faturalarının ödenmesinde kolaylık sağlanırken güvence bedellerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Şehit ailesi ve şehit yakını doğalgaz kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) şehit aileleri ve 65 yaş üstü için yeni düzenleme yaptı. EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Yönetmelik, tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor.

Şehit ailesi doğalgaz faturası taksitle ödenir mi?

Buna göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek. Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak. Tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi dört ay olacak şekilde yapılacak.

Doğalgaz kesilme süresi belirlendi

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek.

Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak. .