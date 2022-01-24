Şehirler arası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüs seferleri ertelendi mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerinin belli süreliğine yasaklandığını açıklamıştı. Yerlikaya son açıklamasında ise Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüs çıkışlarının yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Şehirler arası otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüs seferleri ertelendi mi? İstanbul'da yoğun kar yağışları nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerinin belli süreliğine yasaklandığını açıklamıştı. Yerlikaya son açıklamasında ise Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüs çıkışlarının yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşım hatlarını tıkayan kar yağışı kara, deniz ve hava ulaşımlarının iptal edilmesine neden oldu. Son olarak İstanbul'a araçla girişlerin yasaklanığı açıklanmıştı.

Şehirler arası otobüs seferleri iptal mi edildi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bir uyarı daha geldi. Yerlikaya Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Trakya'dan İstanbul'a girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da bir uyarı geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

AVM'lerin kapanış saati öne çekildi

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan bir uyarı daha geldi. İstanbul'da AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

Kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. Kent genelinde hava sıcaklıklarının bir süre daha sıfırın altında kalması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli rüzgar ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve .