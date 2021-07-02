DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Şimşirgil: 'İbrahimî Dinler', İslam düşmanlarının tuzağıdır
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor
“Sistem faiz ve soygun sistemidir”
Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler?
Aylarca polisten kaçmayı başardı sonunda yakayı ele verdi
Nargile kafeler ne olacak?
Kapatılan faizsiz konut firmaları listesi | Hangi faizsiz konut şirketleri kapatıldı?
15 yaşındaki Şinasi arkadaşı tarafından öldürüldü
Yusuf Kaplan: Dede oldum!
Yargıtay'dan MİT tırları sanıklarının cezalarına onama
Kapatılan faizsiz konut şirketleri hangileri? Hangi faizsiz konut firmaları tasfiye edildi?
İşte BDDK'nın tasfiyesine karar verdiği 21 faizsiz konut şirketi
'Çocukların cesetlerini yaktılar'
ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması

Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler?

Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler? Selçuklu tarihine merak saranlar Seferiye Hatun'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Seferiye Hatun hakkında geniş çaplı bir bilgi bulunmuyor. Peki Seferiye Hatun'un çocukları kimler? Seferiye Sultan kimin eşi? Seferiye Sultan'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin 3. sultanı I. Melikşah'ın eşi ve Sultan Tapar ve Sultan Ahmet Sencer'in annesi olduğu bilinmektedir. İşte Seferiye Sultan (Hatun) hakkında diğer bilgiler...

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.07.2021 10:55:32
Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler?

Seferiye Hatun kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları kimler? Selçuklu tarihine merak saranlar Seferiye Hatun'un kim olduğunu araştırmaya başladı. Seferiye Hatun hakkında geniş çaplı bir bilgi bulunmuyor. Peki Seferiye Hatun'un çocukları kimler? Seferiye Sultan kimin eşi? Seferiye Sultan'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin 3. sultanı I. Melikşah'ın eşi ve Sultan Tapar ve Sultan Ahmet Sencer'in annesi olduğu bilinmektedir. İşte Seferiye Sultan (Hatun) hakkında diğer bilgiler...

Son zamanlarda Seferiye Sultan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Seferiye Sultan (hatun) kimdir? Seferiye Hatun nasıl öldü? Seferiye Sultan öldürüldü mü? İşte Seferiye Sultan hayatıına dair detaylar...

Seferiye Hatun kimdir?

Tâceddîn Seferiyye ya da Seferiyye Hâtun olarak bilinen Tâceddîn Hâtun 487/1094 yılında hayatını kaybetmiştir. Seferiye Hatun Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Seferiye Sultan Büyük Selçuklu Devleti'nin 3. sultanı I. Melikşah'ın eşidir?

Seferiye Hatun'un çocukları kimler?

Seferiye Hatun (Seferiye Sultan) Sultan Muhammed Tapar ve Sultan Ahmet Sencer'in annesidir?

Seferiye Sultan nasıl öldü?

Seferiye Sultan'ın nasıl öldüğüne dair net bir bilgi bulunmuyor.

Seferiye Sultan hayatı

Tacedddîn Seferiye Hatun'un hayatı hakkında geniş çapli bir bilgi bulunmuyor. Sultan Alparslan'ın karısı ve Melikşah'ın annesi olan Seferiye Hatun, devletin baş hatunudur ve sarayda her şey ondan sorulur. Seferiye Sultan'ın cariye kökenli olduğu bilinmektedir. Ünlü İranlı şair Mu‘izzî, Taceddîn Hatun'a pek çok kaside yazdığı Divan'ında ondan dinin ve dünyanın tâcı manasında “tâc-ı dîn u dunyâ” lakabı ile yer vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş