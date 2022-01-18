Sefaköy metrosu neden onaylanmadı? İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP metrosu ne zaman yapılacak? Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği Sefaköy metrosunun yapımı yılan hikayesine döndü. İBB'den İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosuna ilişkin yapılan açıklamada yatırımcısının ve finansmanının hazır olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alınamadığı belirtilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada Sefaköy metrosuna neden onay verilmediği açıklandı.

Sefaköy metrosu şu sıralar İBB'nin iddiaları ile tartışılmaya başlandı. İBB açıklamasında İncirli-Sefaköy- Beylikdüzü Metrosu'nun projesinin, yatırımcısının ve finansmanının hazır olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay beklediğini belirtmişti. Milyonlarca İstanbullunun ulaşımını kısaltması beklenen dev metro projesine ilişkin son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Sefaköy metrosu neden onaylanmadı?

Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi. Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Yatırım Programı'na alınması için gerekli onayın verilmesinin talep edildiği aktarılan açıklamada, "Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise İBB temsilcilerine ve proje firmasına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Eksik belgeler giderilmedi"

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların genel müdürlüğe ulaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler halihazırda sunulmadı. Detaylı eksik listesinin 'kesin proje' çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy- Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımızın görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır."

M20 metrosu hakkında

M20 (İncirli - TÜYAP) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, ilk istasyonu İncirli, son istasyonu ise TÜYAP olan metro hattı projesidir.

Hattın Çobançeşme ile TÜYAP arasındaki ilk aşaması için ihale hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Hat, başlangıçta M2 hattı'nın uzatması olarak planlansa da daha sonraları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaşanan iletişim sorunları nedeniyle ve bu kadar uzun ve çok istasyonlu bir metro hattının sağlıklı olarak işletilemeyeceği değerlendirmesi sonucunda vizyon haritalarında farklı bir hat kodu tanımlanmıştır. Ancak hattın, M2 hattı'nın uzatması olarak mı, yoksa M20 hattı olarak mı işletileceği henüz belirsizdir.

Başlangıçta hattın ilk aşamasının Sefaköy - TÜYAP arasında inşa edilmesi planlanmışsa da zemin etüt ihalesindeki revizyon ile M9 hattı ile entegrasyonu sağlamak amacıyla Çobançeşme'den başlatılması kararlaştırılmıştır. Hattın inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yap-Kirala-Devret modeli ile yaptırılması planlanmaktadır. Hattın gelecekte Silivri'ye dek uzatılması planlanmaktadır. .