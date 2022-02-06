Sefa Doğanay kimdir kaç yaşında? Sefa Doğanay hayatı ve kariyeri...

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında taklit yeteneği ile tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Sefa Doğanay kimdir sorusu araştıma konusu olmaya devam ediyor. Doğanay hemen hemen tüm şarkıcıların taklidini yapabilme özelliği ile tanınıyor. İşte Sefa Doğanay hayatı...

5 Şubat 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın dünkü konuklarından birisi Sefa Doğanay oldu. Bunun ardından izleyiciler tarafından Sefa Doğanay kimdir? sorusu merak konusu oldu.

Sefa Doğanay, 30 Eylül 1992 de Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Doğanay, ilk e ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim okulunda tamamladı.

Tiyatro ve sahneye olan merakı çok küçük yaşlardan beri var olan Sefa Doğanay ilk sahne deneyimini ilkokul 8.sınıfta usta kalem Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı ‘Çatıdaki Çatlak' oyununda ‘Sadık' karakterini canlandırmıştır.

Liseyi Samsun Namık Kemal Lisesinde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal sorumluluk projelerinde görev yaptı. Bu projelerden biriside Milli Eğitim Bakanlığının 2008 yılında hayata geçirdiği ‘Gönül Köprüsü' projesidir.

2010 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü kazanmış ve İstanbul'a gelmiştir.

Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa Doğanay, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı.

2011 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında birinci olarak tüm Türkiye'de tanınmış ve 250 bin TL ödülü kazanmıştır.

Sefa Doğanay “Çocuklar Duymasın” dizisinde 37 bölüm oyunculuk yapmıştır. Şu an yurtiçi ve yurtdışı stand-up gösterileri, özel şirket geceleri, bayii toplantıları, biletli özel gösteriler ve festivaller ile yoğun bir şekilde sahne çalışmalarını devam ettirmektedir.

Sefa Doğanay, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Rol aldığı film ve diziler:

Çocuklar Duymasın (Hami) (TV dizisi) (Atv) - 2011-2012

.