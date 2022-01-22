Sedef Kabaş tutuklandı mı? Sedef Kabaş neden gözaltına alındı? Sedef Kabaş ne dedi? Sözde gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretlerde bulundu. Sedef Kabaş'ın sözlerine vatandaşlar da tepki gösterirken ağıza alınmayacak hakaretlerden sonra Sedef Kabaş gözaltına alındı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sedef Kabaş tutuklandı mı? Sedef Kabaş neden gözaltına alındı? Sedef Kabaş ne dedi? Sözde gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretlerde bulundu. Sedef Kabaş'ın sözlerine vatandaşlar da tepki gösterirken ağıza alınmayacak hakaretlerden sonra Sedef Kabaş gözaltına alındı. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan Sedef Kabaş'ın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sözde gazeteci Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler geldi. Kabaş Tele 1 kanalının canlı yayında herkesin donup kalacağı açıklamaları yaptı. Açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan hakaret niteliği taşıyordu. Cumhurbaşkanlığı makamına da hakaret eden Sedef Kabaş daha sonra gözaltına alındı.

Sedef Kabaş tutuklandı mı?

Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına alenen hakarette bulundu. Gözaltına alınan Sedef Kabaş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sağlık Raporu alındıktan sonra Çağlayan'a götürülecek olan Sedef Kabaş ile ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

RTÜK'te soruşturma başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyada yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

Ömer Çelik: Muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş'ın ahlak dışı sözlerine sert tepki geldi. Çelik açıklamasında "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" dedi.

Adalet Bakanu Gül: Edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabaş'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Gül Gül, adalet önünde hak ettiği karşılığı alacağını söyledi.Bakan Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır. .