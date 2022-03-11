Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı? Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sedef Kabaş mahkemedeki ilk duruşmasında tahliye edildi. Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kabaş İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na hakaret suçlamalarından da beraat etti.

Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı? Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sedef Kabaş mahkemedeki ilk duruşmasında tahliye edildi. Sedef Kabaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kabaş İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na hakaret suçlamalarından da beraat etti.

Sedef Kabaş Tele1 kanalında katıldığı programda cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır sözler söylemişti. Sözleri büyük tepkiye neden olan Sedef Kabaş'a sosyal medyadan da binlerce kişi tepki göstermişti. Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti. Sedef Kabaş ağır hakaretlerinden sonra gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı?

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Kabaş, İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na 'hakaret' suçundan da beraat etti.

Sedef Kabaş olayı nedir?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı. Kabaş 22 Ocak'ta tutuklanmıştı. .