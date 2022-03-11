DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul Alışveriş Merkezleri açılış kapanış saati değişti mi? Son dakika AVM açılma ve kapanma saatleri
Savaşın acımasızlığının faturası tacirlerimize çıkmamalı
İETT'ye dev zam geliyor! İETT 2022 öğrenci aylık abonman, tam mavi kart ne kadar? İETT İstanbulkart, akbil kaç TL?
Antalya Diplomasi Forumu başladı: Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da bu gece ve yarın için de yoğun kar yağışı uyarısı
ASKON Genel Başkanı: 'Yeni konjonktür Türkiye'nin elini güçlendirdi'
Staja Giriş Sınavı ertelendi mi? Serbest Muhasebe Staja Giriş Sınavı iptal mi edildi?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Bulgaristan'ı harekete geçirdi!
Cem Yılmaz'dan İHA kameramanına tokat adan ünlü gazeteciye gönderme
DİB-MBSTS 2022 ertelendi mi? Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı iptal edilir mi?
Gülşen'nin yeni şarkısı 'Lolipop' yayınlandı... Gülşen 'Lolipop' şarkısı sözleri nedir? I Gülşen'in yeni şarkısının ismi nedir?
Putin'den flaş açıklama: Bazı olumlu değişimler var
Kar nedeniyle kapalı yollar hangileri? İstanbul, Antalya, Konya, Kocaeli, Karaman kardan kapanan yollar
Putin ile Kadirov'u karşı karşıya getiren ihanet iddiası
Elon Musk bir kez daha baba oldu... Elon Musk çoçuğunun adını ne koydu? Elon Musk'ın yeni bebeğinin cinsiyeti nedir?

TIMETURK / GENEL / Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı?

Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı?

Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı? Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sedef Kabaş mahkemedeki ilk duruşmasında tahliye edildi. Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kabaş İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na hakaret suçlamalarından da beraat etti.

2 Saat Önce
2022-03-11 13:52:36
Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı?

Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı? Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sedef Kabaş mahkemedeki ilk duruşmasında tahliye edildi. Sedef Kabaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kabaş İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na hakaret suçlamalarından da beraat etti.

Sedef Kabaş Tele1 kanalında katıldığı programda cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır sözler söylemişti. Sözleri büyük tepkiye neden olan Sedef Kabaş'a sosyal medyadan da binlerce kişi tepki göstermişti. Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti. Sedef Kabaş ağır hakaretlerinden sonra gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Sedef Kabaş serbest mi bırakıldı?

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı Gazeteci Sedef Kabaş "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Kabaş, İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na 'hakaret' suçundan da beraat etti.

Sedef Kabaş olayı nedir?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı. Kabaş 22 Ocak'ta tutuklanmıştı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş