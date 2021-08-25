Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş'ın mesleği ne? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi!

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş'ın mesleği ne? Son günlerde gündeme dair paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sedef Kabaş'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. 'Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin.' paylaşımı ile gündeme gelen Sedef Kabaş bir çok kesimin tepkisini çekti. İşte Sedef Kabaş'ın hayatı ve biyografisi!

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş'ın mesleği ne? Son günlerde gündeme dair paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sedef Kabaş'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. "Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin." paylaşımı ile gündeme gelen Sedef Kabaş bir çok kesimin tepkisini çekti. İşte Sedef Kabaş'ın hayatı ve biyografisi!

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sedef Kabaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Sedef Kabaş kimdir?

Sedef Kabaş kimdir?

Sedef Kabaş 1970 yılında İngiltere'nin başkaneti Londra'da dünyaya geldi. Sedef Kabaş Türk haber sunucusu, televizyon programcısı, danışmandır.

Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi'ni bitirdikten sonra 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Sedef Kabaş Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Sedef Kabaş Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir.

Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorasını aldı. “Almanya'da Türk Döneri” haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı.

NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlayan Sedef Kabaş kısa sürede habercilik ve programcılık alanında adını duyurdu.

90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırlamıştır.

Sedef Kabaş en son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu.

Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.