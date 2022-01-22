Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş gözaltına mı alındı? Sedef Kabaş tutuklandı mı? Sedef Kabaş ne dedi? Tele-1 kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı açıklandı. Sedef Kabaş'ın hakaret dolu açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sert tepki gösterdi. Gül açıklamasında 'Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.' dedi.

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş gözaltına mı alındı? Sedef Kabaş tutuklandı mı? Sedef Kabaş ne dedi? Tele-1 kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı açıklandı. Sedef Kabaş'ın hakaret dolu açıklamalarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sert tepki gösterdi. Gül açıklamasında "Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." dedi.

Tele-1 canlı yayınınına katılan Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan hakkında kullanışan ifadelerden sonra Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığı duyuruldu. Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Sedef Kabaş gözaltına mı alındı?

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındığı bildirildi. Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullanmıştı.

Gül: hak ettiği karşılığı alacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kabaş'ın skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Gül Gül, adalet önünde hak ettiği karşılığı alacağını söyledi.Bakan Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır.

Fahrettin Altun: Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum

Altun Kabaş'ın hakaret dolu sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor! Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur" dedi.

Sedef Kabaş kimdir?

Sedef Kabaş 1970 yılında İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya geldi. Sedef Kabaş Türk haber sunucusu, televizyon programcısı, danışmandır.

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesinde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli TV kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanda ünlü konuklar ağırlamıştır. En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesinden iletişim doktorasını aldı. “Almanya'da Türk Döneri” haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi Ödülü'nü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Hâlen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir. .